LEFEBVRE, Gaëtan

À Blainville, le 17 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens M. Gaëtan Lefebvre, époux de feu Mme Yolande Chevalier.

Il laisse dans le deuil ses enfants François (Joanne), Gilles (Louisette), Anne-Marie (Raymond) et Lucie (Benoit), ses 8 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.

Pour célébrer la vie de Gaëtan, une cérémonie aura lieu ultérieurement lorsque la santé publique permettra les rassemblements.



Direction :







105 BOUL. DESJARDINS EST

SAINTE-THÉRÈSE

450 473-5934 www.rfgoyer.com



Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Parkinson Canada.