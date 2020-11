LABROSSE, Claude



À Montréal, le dimanche 22 novembre 2020 s'est éteint, à l'âge de 86 ans, Claude Labrosse, époux de Lovia Horth et père de feu Claude Labrosse Jr.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Annie et sa belle-fille Nathalie, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, un service commémoratif privé aura lieu à une date ultérieure.