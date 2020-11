À la fois préposée et confidente

Non seulement les préposées aux bénéficiaires apportent des soins aux gens les plus vulnérables de notre société, mais en ces temps de pandémie, elles deviennent parfois les seules personnes à qui ils peuvent se confier.

Parlez-en à Josée Vigneault, une préposée qui offre de l'aide à domicile à une dizaine de personnes par jour en Mauricie.

Pour plusieurs usagers, Mme Vigneault représente à la fois leur seule chance de prendre un bain et, bien souvent, leur seule visite de la semaine.

«C'est très difficile pour les personnes âgées. Très dur. Ils vivent l'isolement. Il y a un monsieur, quand j'arrive, qui est tout joyeux et tout content. Mais quand vient le temps de partir, le bain est donné. Je l'assois. Il devient émotif et se met à pleurer», a raconté Josée Vigneault.

En donnant les soins d'hygiène, Josée prend du temps pour écouter et échanger. Elle sait que sa présence est importante et que son écoute l'est tout autant.

«Quand le bain est donné et que je m'apprête à quitter, il y en a qui me disent " je m'en vais me coucher et je vais attendre à la semaine prochaine". C'est dur à entendre», a-t-elle poursuivi.

Au cours de la dernière année, 370 000 personnes ont eu accès à des soins à la maison au Québec. Il s'agit d'une augmentation de 10 000 personnes par rapport à l’année précédente.

Parmi elles, on retrouve Dominique Croteau qui reçoit la visite de Josée chaque semaine. Depuis le mois d’octobre, elle a besoin de son aide après avoir fait un AVC et passé trois semaines dans le coma.

«C'est une amitié. Je peux dire des choses à Josée. Elle me remonte le moral. C'est un baume à chaque fois», a expliqué la bénéficiaire.

La semaine dernière, Québec a annoncé 100 millions $ supplémentaires pour les soins à domicile afin de bonifier l'offre de service.