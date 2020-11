BÉLANGER, Léonard



À Châteauguay, le 18 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Léonard Bélanger, époux de feu Mme Colette Bélanger.Il laisse dans le deuil ses filles Francine (Daniel) et Diane (Claude), ses cinq petits-enfants Simon-Pierre, Nicolas, Geneviève, Mylène, Cédric et leurs conjoints, ses cinq arrière-petits-enfants Flora, Louka, Livia, Raphaël et Alexis, ainsi qu'autres parents et amis.La famille et ses proches vous accueilleront samedi le 28 novembre 2020 de midi à 15h, à la :MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caRemerciements à la Dre Lauriane Masseau de la Clinique Médicale de Châteauguay, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.