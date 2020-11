Astuces pour rouler en sécurité sur les routes cet hiver

L’hiver qui s’installera sur le Québec rendra assurément les conditions routières plus difficiles et imprévisibles.

Que ce soit en raison d’une panne d’essence, d’une crevaison ou d’un accident, être en panne en bordure de la route n’est jamais une expérience plaisante.

Alors Allstate du Canada, compagnie d’assurance , vous partage ses meilleurs conseils routiers pour vous assurer de circuler en toute sécurité avec vos êtres chers.



Conseils pour rouler en toute sécurité :

Faire les entretiens mécaniques régulièrement et s’assurer que son véhicule est en bon état

Vérifier que le réservoir d’essence est suffisamment rempli

Avoir une trousse d’urgence

Visionnez cette vidéo du chroniqueur automobile Antoine Joubert pour éviter les imprévus sur la route :

En hiver, prévoyez également dans le coffre de la voiture du lave-glace supplémentaire, un sac d’abrasif ou des tapis d’adhérence ainsi que des câbles de survoltage.

Assemblez une trousse d’urgence qui devrait toujours se trouver dans le coffre de votre voiture. Mettez-y un petit nécessaire médical, mais aussi des vêtements chauds comme des tuques, des mitaines et des chaussettes de laine. Ajoutez-y une couverture. Aussi, selon votre type de sortie, il peut être pertinent d’y prévoir une réserve d’eau embouteillée et quelques collations emballées sous vide.

En marge de tout cela, assurez-vous d’être bien protégés grâce à de bons produits d’assurance automobile fiables comme ceux d’Allstate Assurance qui offrent de l’Assistance routière en tout temps* aux clients au Québec.



Quoi faire en cas d’urgence ?

Vous tombez en panne, vous avez une crevaison, votre batterie est à plat ? Lorsque possible, la première chose à faire est de garer votre voiture dans un endroit sécuritaire, sur la voie d’accotement de l’autoroute, par exemple. Tentez du mieux que vous le pouvez de dégager la voie afin d’éviter les collisions.

Assurez-vous d’être bien visibles en actionnant les feux de détresse, communément appelés les 4 clignotants. Aussi, aidez-vous d’un éclairage de secours. Si les fusées de détresse pour la route étaient autrefois très populaires, il existe aujourd’hui des versions électroniques et même des feux de route à DEL qui signaleront aux autres automobilistes votre position et votre besoin d’aide.

Lorsque possible, il est préférable que vous et vos passagers demeuriez à l’intérieur du véhicule.

Si vous n’avez pas de GPS, tentez de vous localiser le mieux possible, par exemple avec le nom de la route sur laquelle vous êtes ou celui d’un village des environs. Autrement, pensez à fournir le numéro d’une sortie d’autoroute à proximité. Contactez les services d’urgence et attendez leur arrivée.

Pour faciliter cette démarche, assurez-vous d’avoir en tout temps les coordonnées de votre assureur dans le coffre à gants. Vous serez ainsi en mesure de les trouver facilement et de contacter votre service d’assistance routière comme l’Assistance routière en tout temps d’Allstate Assurance*.



La tranquillité d’esprit au volant en tout temps

Allstate Assurance est heureuse d’offrir des produits d’assurance auto afin que vous soyez en bonnes mainsMD**. Elle offre à ses clients une Assistance routière en tout temps qui assure notamment un service de remorquage en cas de bris mécanique***, la recharge de la batterie lorsque celle-ci est faible ou à plat, l’installation de la roue de secours en cas de crevaison****, la livraison d’essence en cas de panne (jusqu’à 10 litres), un service de treuillage si votre véhicule s’embourbe dans le sable, la boue ou un fossé, ainsi que la résolution de problèmes de clés (si vous perdez votre clé, l’oubliez dans la voiture verrouillée ou si elle se brise dans le démarreur).

Pour les clients qui choisissent l’assistance routière d’Allstate, vous pouvez y avoir accès, ainsi qu’à certains autres services Allstate, à tout moment via l'application mobile de votre téléphone (Android et iOS).

Pour plus de conseils sur la sécurité sur la route et pour en savoir davantage sur l’Assistance routière en tout temps d’Allstate, visitez Allstate.ca.



Bonne route et soyez prudents !

Avis de non-responsabilité : Ces informations ont été fournies uniquement pour votre commodité et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques ou d'assurance spécifiques. * Le programme d'assistance routière Allstate est offert uniquement aux résidents du Nouveau-Brunswick et du Québec. Des conditions, limitations et exclusions s'appliquent. **Marque de commerce appartenant la compagnie Allstate Assurance, utilisée sous licence par Allstate du Canada compagnie d’assurance. MD 2020 Compagnie d'assurance Allstate du Canada *** Services de remorquage au garage de votre choix, dans un rayon de 50 km du lieu de la panne. Limite de quatre occurrences par année d’assurance. **** Nous installerons la roue de secours de votre véhicule si elle est en bon état. Si ce n'est pas le cas, votre véhicule sera remorqué jusqu’au garage de votre choix dans un rayon de 50 kilomètres du lieu de la panne.