PILON, Soeur Denise, s.s.a.

Sr Marie-Reine-de-Massabielle, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 19 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée soeur Denise Pilon, s.s.a. Originaire de Saint-Jérôme, elle était la fille de feu Irénée et de feu Orize Pilon.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères et soeurs Yolande et Claudette, Serge (Marie Malec) et Michel, sa belle-soeur Jocelyne Beaudry (feu Claude Pilon), ses neveux et nièces: Benoît, François, Marie-Claude, Sophie, Alexandre, Geneviève, Carole, Lynda, Annie-Pier et David, ses arrière-neveux et arrière-nièces, plusieurs parents, amis(es) et collègues de travail.Dans les circonstances actuelles de la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Prière de ne pas envoyer de fleurs.