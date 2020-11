ST-JEAN, Gérard



Le 17 novembre 2020, à l'Hôpital Charles-Lemoyne, est décédé M. Gérard St-Jean, à l'âge de, époux de feu Yolande Giantorno.Monsieur St-Jean laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Ronald) et Réjean (Claudine); ses cinq petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. Il laisse également ses deux soeurs: Pauline et Thérèse ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des directives de la Santé publique et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les visites et les funérailles seront reportées à une date ultérieure. M. Gérard St-Jean a été confié à7976, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.com