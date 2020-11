DEGUIRE LAMBERT, France



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame France Lambert Deguire, épouse de feu Omer Deguire, survenu à Laval, le 17 novembre 2020.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Gilbert Goyer) et Gilles (Marie-Claude Lévesque), ses petits-enfants Catryne (Patrick), Simon (Audrey), Germain (Clémentine) et Élizabeth (Benjamin). Elle laisse également dans le deuil ses deux belles-soeurs Laurette (René Caty) et Bernadette, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de Laval.En raison des circonstances actuelles, une célébration aura lieu à une date ultérieure.Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Suzanne au : suzanne.deguire@gmail.comUne seconde annonce sera publiée pour annoncer l'événement.