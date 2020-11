Comment choisir un aspirateur central pour sa maison ou son condo?

Vous avez déjà entendu un couple d’amis vous vanter les bienfaits de leur aspirateur central, mais vous ne savez pas trop par où commencer pour faire le bon choix pour votre résidence?

Le choix est simple, il suffit de considérer les bons critères. Pour y faire la lumière, Cyclo Vac, un fabricant québécois d’aspirateurs situé sur la Rive-Nord de Montréal depuis plus de 60 ans, répond aux questions les plus courantes.

Pourquoi choisir un aspirateur central ?

Trois raisons principales : performance, puissance et simplicité d’utilisation. Un bon aspirateur est celui qui aspire réellement et qui laisse vos planchers propres et sans poussière. Il est aussi facile à utiliser pour nettoyer votre maison efficacement et en profondeur.

Grâce au système de boyau rétractable Retraflex® de Cyclo Vac, votre corvée de ménage est allégée et simplifiée. Contrairement aux systèmes plus classiques où vous devez transporter le boyau avec vous dans la maison et le ranger, le boyau Retraflex® se rétracte à l’intérieur du mur en quelques secondes. Selon la superficie de votre intérieur, vous pouvez opter pour une longueur de flexible de 30, 40, 50 et même 60’ qui se rétracte automatiquement!

Si la qualité de l’air vous préoccupe davantage ces temps-ci, sachez que les aspirateurs centraux ne rejettent pas les particules de poussière dans les aires de vie. Votre qualité d’air est donc optimale – un incontournable si vous souffrez d’allergies ou si vous avez de jeunes enfants à la maison.

Quels sont les avantages de l’aspirateur central par rapport à un aspirateur à traîneau?

En plus d’être beaucoup plus puissant et performant que l’aspirateur portable, l’aspirateur central est également plus durable. Vous n’aurez donc pas à le faire réparer ou carrément le remplacer après quelques années comme vous le feriez avec un aspirateur à traîneau. La généreuse garantie de 10 ans (jusqu'à 25 ans dans certains cas!) d’un aspirateur Cyclo Vac, par exemple, vous assure une paix d’esprit pour plusieurs années.

Qui plus est, la présence d’un aspirateur central dans votre demeure est un « bien immeuble » et consistera en une jolie valeur ajoutée si jamais vous vendez votre propriété.

Comment choisir un aspirateur central qui vous convient ?

Même si cette décision peut sembler complexe, il existe des critères très précis vous permettant d’identifier le système qui convient le mieux à vos besoins. Les experts chez Cyclo Vac ont d’ailleurs préparé un guide pour vous aider à choisir le bon modèle.

En le consultant et en magasinant sur le site de Cyclo Vac, vous découvrirez qu’il faut notamment considérer :

Votre type d’habitation

Une maison unifamiliale à deux étages ou un condominium de quatre pièces? Les besoins ne sont évidemment pas les mêmes. Les choix d’appareils performants sont nombreux pour les maisons et vous pouvez affiner vos choix selon vos priorités.

Pour les appartements et les condos, il est préférable d’opter pour un modèle plus compact et silencieux qui permet tout de même de nettoyer efficacement avec une puissance étonnante.

Votre recouvrement de sol

Si vos planchers sont recouverts de tapis, il vaut mieux choisir une plus grande puissance d’aspiration afin de déloger la poussière efficacement. L’utilisation d’accessoires conçus spécialement pour le nettoyage des tapis est également de mise.

La superficie à nettoyer

Contrairement à la croyance populaire, la superficie à nettoyer n’est pas un critère décisif concernant le choix du modèle d’aspirateur central. Considérez surtout le nombre d’étages de votre maison, la longueur du réseau de conduits et celle du boyau ainsi que le nombre de prises nécessaires afin de couvrir toute la surface.

Puis-je faire installer un aspirateur central dans une propriété déjà construite ?

Saviez-vous qu’il est possible d’installer un système d’aspirateur central dans une construction neuve, mais également dans une maison existante, particulièrement lors de travaux de rénovation?

Il est alors possible de l’installer vous-mêmes ou encore de faire appel à un professionnel. Pour y voir plus clair, remplissez une demande d’estimation gratuite en ligne et obtenez les conseils des experts de chez Cyclo Vac.

Envie de vous doter d’un aspirateur central ? Profitez de la période du vendredi fou et du temps des Fêtes pour le magasiner. Grâce aux nombreux rabais offerts, vous pourrez compléter votre ensemble d’aspirateur avec tous vos accessoires de rêve, tout en respectant votre budget.

Découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous sur le site de Cyclo Vac ou en recherchant la marque chez les nombreux revendeurs et installeurs situés aux quatre coins du Québec.