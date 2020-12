Comment reconnecter avec soi-même et avec son partenaire en temps de pandémie?

Offert par

Le rapport que nous entretenons avec notre intimité et notre plaisir peut avoir quelque peu changé, même s'être détérioré, avec l'arrivée de la COVID-19. Sachez cependant qu'il existe plusieurs façons de reconnecter avec soi ou avec son partenaire en temps de pandémie! Boutique Séduction vous présente 4 idées à adopter au quotidien et qui pourraient même vous donner quelques idées cadeaux à offrir à Noël.

Le pouvoir de la lingerie

Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la lingerie! Bien que certaines personnes aient pris quelques mauvais plis vestimentaires ces derniers mois à cause du télétravail ou de l'absence de sortie, il faut prendre le temps de reconnecter avec votre sensualité.

Quoi de mieux que de le faire en enfilant votre lingerie préférée? Prenez le temps de vous admirer un peu et de vous rappeler à quel point vous êtes magnifiques et uniques. Pas besoin de sorties ou de prétextes ; faites-le tout simplement pour vous...et votre partenaire si l'envie vous en dit.

D'ailleurs, Boutique Séduction offre un large éventail de lingeries et accessoires uniques qui sauront répondre aux goûts de tous et qui s’offrent parfaitement à Noël (on dit ça, on ne dit rien!).

Le calendrier de l'avent, sans les chocolats

À la demande générale et pour une seconde année consécutive, le calendrier de l'avent le plus coquin revient chez Boutique Séduction pour l'Édition 2020 : Naughty & Nice, Blue & Copper!⁠

Découvrez 24 façons de célébrer avec votre partenaire et ouvrez chaque jour une boîte qui contient une surprise coquine à partager (ou trichez et ouvrez-les toutes en même temps, on ne juge pas!).⁠

Ce calendrier est disponible en ligne en quantité limitée, alors il faut faire vite!

Le repos du guerrier

Vous l'avez peut-être ressenti physiquement ces derniers mois, la pandémie a apporté son lot de stress et votre corps a besoin de connaître un vrai moment de détente.

Cajolez ce dernier grâce à la gamme québécoise Shunga! Cette dernière a tout ce qu'il faut, des sels de bains LoveBath en passant par les chandelles à massage et les baumes stimulants Jardin Secret.

En couple ou seul, traitez votre corps comme un temple et ne sous-estimez pas le pouvoir qui résulte de ces moments intimes.

Les bonnes vibes, c'est oui !

En améliorant vos sensations, votre bien-être et votre contentement sexuel général, votre corps vous remerciera et vous le redonnera au centuple. Un classique à avoir dans sa table de chevet est le vibrateur!

Si la distanciation générale vous affecte et que vous souhaitez reconnecter avec votre partenaire, la gamme We Vibe offre des produits qui se contrôlent à distance en utilisant l'application We-Connect ou la télécommande sans fil. À vous le contrôle ultime!

Sinon, la gamme Adore U propose des produits For U (pour vous mesdames) et Höm (pour vous messieurs) qui vous aideront à atteindre le paroxysme du bien-être.

Bonne reconnexion !