COVID-19: un résultat de prélèvement en six minutes

L’entreprise québécoise Aerovirus Technologies croit avoir trouvé une solution pour détecter plus rapidement et à moindres coûts la COVID-19 chez des personnes infectées, et souvent asymptomatiques.

En utilisant des anticorps synthétiques, le laboratoire de Saint-Hyacinthe obtient des résultats en six minutes.

Norman Marchand, ingénieur en biotechnologie chez Aerovirus Technologies, a étudié plusieurs virus et se concentre désormais sur la COVID-19.

À l’aide de l’appareil Aerovirus-1, une machine portable, le spécialiste analyse le contenu de l’échantillon afin de déterminer si les gouttelettes et particules contiennent des traces de la maladie, précisément «l’indice d’infection».

«On tousse sur une languette et on l’introduit dans l’appareil, qui analyse les gouttelettes. En six minutes, il vous dit si le résultat est positif ou négatif», a indiqué M. Marchand, mercredi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

La marge d'erreur des examens serait de seulement 2 %. L'appareil est portable et peut être utilisé par du personnel non spécialisé.

Développés avec une compagnie américaine, les anticorps synthétiques se greffent au virus et l’éliminent.

«C’est une molécule particulière qui est spécifique à la COVID-19 et s’y accroche. Elle libère un signal effet. Ç’a été conçu pour s’attaquer spécifiquement au virus», a indiqué M. Marchand.

Ce projet a été présenté au ministre de la Santé, Christian Dubé, au cours de la dernière semaine. Investissement Québec a offert un financement dans ce projet.

«On vise une certification à la fin de janvier ou en février 2021», a conclu M. Marchand.