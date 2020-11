Cri du cœur d’une éducatrice en service de garde scolaire au bout du rouleau

Qui suis-je pour toi? Probablement que je suis la dame au loin qui s’occupe de ton enfant quand l’école finit et que, toi, tu es au travail.

Toi qui es parent, tu as combien d’enfants à la maison? Un, deux, trois, quatre, peut-être cinq? Comment ça se passe avec eux? Tu es débordé, fatigué? C’est facile, ils écoutent bien? Tu as perdu le contrôle?

Je ne suis pas une gardienne

Moi, lorsque je travaille, je vis toutes ces réalités simultanément, dans mon local où se côtoient entre 15 et 20 enfants. Je dois composer avec chacune de leurs personnalités et tenter de créer un climat dans lequel chacun se sent bien. Je dois aussi leur apprendre — plus que jamais avec la pandémie — à tousser et à éternuer dans leur coude, à se laver les mains après s’être mouchés, après être allés à la salle de bains, avant de manger...

Je dois planifier, imaginer et organiser des activités qui touchent les intérêts et aident au bon développement. Je suis celle qui leur inculque la résolution de conflits et je fais aussi de la discipline.

Photo courtoisie

Il y a aussi les enfants à besoin particuliers, qu’ils soient au régulier, ou, comme dans mon école, intégrés au service de garde avec nos groupes. Disons-le, les services pour ces enfants ne sont pas faciles à obtenir, que ce soit pour nous ou pour les enseignants...

Et puis il y a toi, le parent. En général, tu es extraordinaire, mais laisse-moi t’expliquer ceci: je ne suis pas une gardienne. Je suis une éducatrice en service de garde scolaire.

Une gardienne, c’est une jeune qui va chez toi les soirs de semaine ou les week-ends, que tu payes à l’heure pour manger tes chips et texter en écoutant la télé pendant que tes enfants dorment.

Ne m’appelle plus gardienne.

Je suis une adulte avec de l’instruction qui a des conditions de travail moyennes, un salaire qui n’équivaut pas à sa tâche et des heures coupées. Une femme qui, contrairement aux enseignants, n’a pas de formations payées pour se mettre à jour.

La plupart d’entre nous gagnons moins de 25 000$ par année et, en plus, notre métier souffre de non-reconnaissance aiguë.

Il est temps que ça change

Je suis une éducatrice, car j’éduque vos enfants et les prépare à la vie d’adulte. Mon rôle est important et je mérite d’être considérée pour ce que je suis. Il est temps que ça change.

C’est en montrant du respect et de la reconnaissance à l’éducatrice de vos enfants et en la remerciant pour son travail que vous lui ferez un peu de bien.

Personnellement, mon temps dans ce milieu achève. Je suis au bout du rouleau.

La société a besoin des éducatrices en service de garde scolaire. Vous en avez besoin pour pouvoir travailler. Vous avez besoin de personnes qualifiées qui ont à cœur le bien-être de vos enfants pour partir l’esprit en paix. Ne l’oubliez jamais.

Marie-Lou Bouchard

Éducatrice en service de garde scolaire

Varennes