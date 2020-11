DOWNS, Hélène



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Hélène Downs à l'âge de 92 ans et 11 mois. Elle est décédée le 16 novembre 2020 à la Maison des Ainés de St-Timothée. Née d'une famille de 12 enfants, elle était la fille de feu Béatrice Brabant et de feu William James Downs.Elle laisse dans le deuil son frère Donald (Nicole Crevier) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Hélène était une femme de coeur et tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par sa bonté et sa générosité. Elle était dévouée envers sa famille, une fermière accomplie et toute sa vie elle a pris soin des siens. Elle adorait son village de Sainte-Marthe, la propriété agricole familiale et elle était très fière de ses racines irlandaises. Elle avait même publié un livre à ce sujet à l'âge de 84 ans.En raison de la situation de pandémie du coronavirus (COVID-19) et des exigences reliées à cette situation, la date et les heures des rituels funéraires d'Hélène vous seront communiquées ultérieurement. Nous vous invitons à consulter régulièrement l'avis de décès pour une plus récente mise à jour.www.aubryetfils.com