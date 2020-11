Décès en CHSLD: un «âgisme systémique» est révélé par la pandémie

Les personnes âgées seraient victimes «d'un âgisme systémique par négligence au cours des trente dernières années», selon le Dr Réjean Hébert.

«Quand on parle d'âgisme systémique, ça n'intéresse personne», s'est indigné le professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal qui fait remarquer que «quand on parle de racisme systémique» et de «cruauté envers les animaux», «tout le monde monte aux barricades.»

Le Dr Hébert avoue être «sorti de ses gonds» lorsqu'il a lu le titre de La Presse: «Le tiers des défunts seraient morts dans les semaines suivantes».

«C'est ce que j'appelle un réel âgicide qu'on a vécu. Dix pour cent des personnes en CHSLD sont mortes pendant la première vague, c'est dramatique [...] C'est ça qui m'a fait réaliser que les personnes âgées "ce n'est pas très important", leur vie n'a pas une valeur égale [dans notre société]», a dit le médecin et ex-ministre de la Santé, en entrevue avec Richard Martineau.

«Quelle société veut-on ? Une société où les personnes vont mourir dans les CHSLD ou une société où elles sont intégrées dans la société», a-t-il demandé.