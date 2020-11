Des milliers de Québécois n’auront pas le droit de se rassembler pour Noël

Des milliers d’étudiants et de commerçants, tout comme de nombreux travailleurs du réseau de la santé et des services d’urgence, ne pourront pas célébrer Noël avec famille et amis, a confirmé le gouvernement sous le feu nourri de l’opposition.

En conférence de presse, François Legault a insisté mardi sur l’importance de se mettre en quarantaine à compter du 17 décembre, à défaut de quoi il faudra s’abstenir de participer aux festivités autorisées du 24 au 27 décembre.

Au lendemain de cette précision, des députés de l’opposition se sont levés en chambre pour mettre en lumière plusieurs situations où il sera impossible de respecter cette exigence, et de donc, d’avoir la permission de se rassembler.

« Il a fallu faire des choix », a expliqué la vice-première ministre Geneviève Guilbault, lors de la période des questions au Salon bleu.

De nombreux sacrifiés

Faute de pouvoir s’isoler au préalable, les Québécois seront nombreux à devoir sacrifier leur Noël. C’est notamment le cas :

Du personnel de la santé et des services sociaux

Des policiers, des pompiers et des ambulanciers

Des éducateurs et éducatrices en garderie

De ceux qui travaillent dans le commerce de détail et les restaurants

De milliers d’étudiants des niveaux collégial et universitaire en examen avant Noël

À son tour, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a fait valoir qu’il s’agit d’un «sacrifice» nécessaire pour protéger la population.

«Ce que la santé publique nous a accordé, ce n’est pas négociable», a-t-il signalé avec fermeté.

La vice-première ministre a ajouté qu’agir autrement pourrait avoir de graves conséquences pour la capacité du réseau de santé.

«Je pense qu’il y n’y a personne ici qui veut avoir une troisième vague pénible et ardente après Noël», a soutenu Mme Guilbault.

