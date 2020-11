Enquête sur l’ancien prêtre Brian Boucher: l’Archevêché de Montréal se fait taper sur les doigts

Les autorités ecclésiastiques de l’Archevêché de Montréal se font égratigner par l’ancienne juge Pepita G. Capriolo concernant qui était au courant – et depuis quand – des agissements de l’ex-prêtre Brian Boucher, condamné l’an dernier à huit ans de prison pour avoir agressé sexuellement deux mineurs.

Dans un rapport de 276 pages rendu public mercredi au terme d’une enquête indépendante, la juge retraitée y va de 31 recommandations visant à assurer la responsabilité, la transparence et l'imputabilité de l'Archevêché afin d’éviter la répétition de tels abus.

L’enquête lancée en novembre 2019 avait pour but de déterminer qui était au courant de plaintes à l’endroit de Brian Boucher et quand celles-ci avaient été formulées. Mme Capriolo dit avoir eu accès à des centaines de documents, en plus d’interroger une soixantaine de personnes.

«J'ai eu le soutien de Monseigneur [Christian] Lépine. Ni lui ni aucun autre membre de l'Archevêché n'[ont] tenté de limiter ou de restreindre la portée de mon enquête», a indiqué Mme Capriolo mercredi.

Soulignons qu’une enquête avait été préalablement déclenchée il y a cinq ans concernant Brian Boucher, ordonné prêtre en 1996, relativement à des allégations de comportement inapproprié.

«Le rapport révèle que, tout au long de l'implication de Brian Boucher au sein de l'Archidiocèse, ses aptitudes de séminariste puis de prêtre ont été remises en question, mais que ce n'est qu'en 2015 qu'une enquête sérieuse a été entreprise, menant à ses procès criminel et canonique», a-t-on souligné, par communiqué.

«Jusqu'en 2016, personne n'avait allégué avoir été victime d'abus sexuel pendant sa minorité de la part de Boucher. Aucun parent n'avait porté une telle accusation à l'attention de ses supérieurs. Mais il n'y a pas de quoi disculper les autorités ecclésiastiques prématurément», a écrit l’ancienne juge dans le rapport.

Les «multiples» plaintes contre M. Boucher touchaient à son «autoritarisme, sa violence verbale et parfois physique».

Relation intime avec un jeune garçon

De plus, «on avait observé Boucher entretenir une relation intime et inquiétante avec un jeune garçon à la fin des années 90», a-t-on souligné, en précisant que «malgré les nombreuses inquiétudes soulevées par cette relation, aucune enquête n'eut lieu à cette époque».

«L'absence d'imputabilité (...) figure au premier rang de ces causes. Ces personnes se sont lancé la balle, sans jamais se charger des plaintes reçues», écrit aussi Mme Capriolo, ajoutant que la «culture du secret» a fait en sorte que «d'importants documents» ont disparu.

Excuses

Mgr Lépine a présenté ses excuses aux victimes. «Au nom de l'Église catholique à Montréal et en mon nom personnel, je tiens à exprimer aux victimes, à leurs proches et à leurs communautés toute la tristesse que nous éprouvons. Vous avez subi les conséquences de terribles actes criminels, qui n'auraient jamais, jamais dû survenir», a dit Mgr Christian Lépine.

«Nous accueillons les conclusions de votre rapport avec humilité et un profond regret. Nous nous engageons à agir de façon décisive afin de prévenir de telles situations», a ajouté Mgr Lépine, en précisant que le rapport a été transmis au Vatican.

Recommandations

Parmi les 31 recommandations, notons entre autres la création d'un modèle organisationnel dans lequel les responsabilités de tous sont clairement définies et dont les manquements sont accompagnés de sanctions, la modification du mandat du comité qui serait chargé d'étudier toutes les plaintes d'abus sans se limiter aux agressions sexuelles de mineurs et la tenue d'un registre des plaintes.

Un comité d'application des recommandations sera coprésidé par l’ancienne juge Capriolo et Mgr Lépine. On vise à ce que les mesures soient toutes déployées d’ici un an, avec l’aide d’autres membres à nommer incessamment.