FRANCOEUR, Anna-Marie



Le 15 août 2020, est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Anna-Marie Francoeur.Elle laisse dans le deuil, ses six enfants, ses trois petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, sa soeur, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 novembre de 10h à 14h auLANORAIE450-887-2366 www.guilbault.infosuivi du service à l'église et de l'inhumation.