FAUV confirme son retour pour l’été 2021

Après une première édition couronnée de succès, le Festival au Volant (FAUV) sera de retour l’été prochain, a appris Le Journal. Les humoristes Mehdi Bousaidan et Les Denis Drolet ont déjà confirmé leur présence.

Organisé en toute vitesse, en réponse à la pandémie, FAUV s’est déroulé l’été dernier dans quatre villes de la province, devant plus de 20 000 personnes.

Photo d'archives, Agence QMI

Sans trop hésiter, l’équipe d’Art Era a décidé de ramener le festival l’an prochain. « On voulait faire l’annonce cette semaine pour donner un peu d’espoir aux gens, avec toutes les mauvaises nouvelles des derniers jours », indique le président-directeur général d’Art Era, Jean-Sébastien Boudreault.

Les organisateurs s’adapteront aux mesures sanitaires qui seront en place le printemps prochain. Si la situation devait s’améliorer avec la pandémie, ils pourraient laisser tomber le concept des voitures sans trop de problèmes.

« On a retravaillé notre image pour justement enlever l’abréviation “Festival au Volant” et simplement garder “FAUV”, dit le président. On veut développer la marque comme un safari de l’humour. FAUV est là pour rester. »

► Le premier week-end de FAUV 2021 se tiendra les 7 et 8 mai, au stationnement Cap-sur-Mer de La Ronde, à Montréal. Les billets seront en vente dès vendredi, au fauv.ca.