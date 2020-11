Français: on attend toujours le plan costaud

Après des semaines et même des mois à voir monter la question linguistique, Simon Jolin-Barrette a convoqué les journalistes, hier, pour annoncer qu’il fera une annonce importante d’ici quelques mois, au début 2021.

Ceux qui ont écouté la conférence ne pourront que rester sur leur faim. Le ministre nous explique qu’il a dans son cartable un plan costaud, très costaud, mais tarde à nous le présenter.

On sent que le ministre veut agir, qu’il veut foncer, mais qu’il ne peut pas, comme s’il était retenu par des collègues ministres qui ne partagent pas son ardeur. Il est habité par une grande cause, mais il n’est pas loin de nous convaincre qu’il est un peu seul à l’être. Il se prend pour Camille Laurin. François Legault sera-t-il son René Lévesque ?

Jolin-Barrette

Bien franchement, c’était une conférence de presse inutile, qui avait peut-être pour fonction de faire pression sur un gouvernement où Simon Jolin-Barrette semble un peu seul.

Peut-être avait-elle aussi pour mission de rappeler à la population que le gouvernement du Québec a bien compris la gravité de la situation ?

Ne soyons pas injustes. Il y avait de bonnes choses dans ce discours.

Un important rappel historique, d’abord, des origines de notre nation, de son parcours, de ses combats, pour vivre dans sa langue.

Il a rappelé que le Québec n’est pas qu’une province ou une société d’individus associés, mais l’expression politique d’un peuple historique, en droit de poursuivre son parcours en Amérique, dans une époque difficile pour les petites nations, notamment pour celle campée aux marches de l’empire américain.

Il y avait aussi dans ce discours un sain diagnostic : nous n’avons plus le droit de faire semblant que le français se porte bien.

Cela fait au moins quinze ans que nous savons que la situation linguistique se dégrade et que nos élites nous disent le contraire.

La responsabilité du Parti libéral dans cette trahison linguistique est immense. Quant au PQ, on devrait plutôt parler de négligence linguistique sous les années Bouchard.

Le ministre construira donc sa politique sur de bonnes bases. Peut-être est-il hanté par le sentiment qu’il sera bientôt trop tard ?

Mais justement, quelle sera cette politique ?

Mystère et boule de gomme !

À toutes les questions concrètes, le ministre a répondu en expliquant qu’il répondra lors de sa prochaine conférence de presse, en quelque sorte.

Même ses partisans finiront par s’exaspérer.

Pendant ce temps, le gouvernement Legault finance l’expansion de Dawson, participe activement à l’anglicisation de Montréal et annonce qu’il reviendra dès l’an prochain aux seuils d’immigration libéraux qui nous ont conduits à la situation actuelle.

Inutile

Un conseil au ministre – et même au premier ministre. Désormais, dans les conférences de presse, ils ne devraient parler qu’en français.

Les journalistes anglophones sont évidemment en droit de poser leurs questions dans leur langue, mais le gouvernement du Québec respecterait ses propres principes en faisant du français sa seule langue officielle de la manière la plus concrète qui soit.

Sinon, il se ridiculise.