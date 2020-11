Guide cadeaux 2020: 10 lectures québécoises à glisser sous le sapin!

Cette année, on opte pour une lecture bleue en posant sous le sapin des livres d’ici!

En offrant la lecture en cadeau, vous offrez beaucoup plus qu’un livre : vous offrez la découverte d’un nouvel univers, un voyage à travers le temps ou un moment de relaxation inouïe.

Choisissez pour chacune des personnes sur votre liste des Fêtes un livre québécois qui lui présentera un jeune auteur d’ici ou encore votre auteur québécois favori. Pour vous inspirer, voici 10 suggestions de livres d’ici à glisser sous le sapin qui retiendront autant l’attention des petits que des grands lecteurs.

Pour les enfants

Pour les jeunes, la lecture est une merveilleuse idée-cadeau à ajouter à leur liste de souhaits afin de nourrir leur imagination.

Le coffret – l'Agent Jean, livre et figurine

Depuis la sortie du premier volume en 2011, l’Agent Jean fait fureur auprès des jeunes. L’univers de ce personnage comique plonge les lecteurs dans un monde où une organisation secrète regroupe de grands surdoués qui ont pour mission de protéger le monde entier. L’Agent Jean gère des crises mondiales en y ajoutant sa touche colorée. Un incontournable!

Aventurosaure – Tome 3 – L'oracle de Trïasio

Mystères et péripéties se succèdent dans le grand royaume de Mézoïk au fil de ce récit fantastico-jurassique pour les jeunes. Une série BD québécoise à emballer pour le temps des Fêtes!

Que peux-tu faire avec une couleur?

Quoi de mieux que de faire des découvertes par la lecture? Ce livre décrit aux enfants la magie entourant l’univers des couleurs. Les nuances étonnent et offrent un monde de possibilités qui laissent libre cours à la créativité. Un coup de cœur assuré!

La grève des câlins

Ce récit révèle la réalité vécue par les enfants au printemps 2020. L’auteur Simon Boulerice raconte la vie de la famille Riendeau-Regato composée de cinq enfants. Parmi tous les changements qu’apporte la pandémie, ce sont les câlins de leurs grands-parents qui leur manquent le plus. Un livre beau et touchant.

Pour les gourmands

Découvertes et nouveautés sont au rendez-vous avec cette liste de suggestions qui émoustilleront les papilles des nouveaux et des plus fins amateurs de vin. Suivez le guide!

Lapeyrie: Bons vins, conseils & anecdotes

Nommé le «sommelier du peuple», Philippe Lapeyrie revient avec un dixième guide du vin. Il présente les meilleures bouteilles testées de la dernière année. Les pages teintées d'humour démystifient une dégustation de grands crus en toute simplicité. Un livre à partager en famille et entre amis!

Le guide Phaneuf du vin 2021

Nadia Fournier nous entraîne dans sa quête de saveurs du vin. Dans ce best-seller annuel, elle explique l’univers des grands crus en rendant accessibles les mille et une variétés déclinées en plusieurs couleurs! Entre des vins rouges, blancs, rosés et orangés, Nadia Fournier fait découvrir ses coups de cœur.

Pour (re)découvrir les auteurs d’ici

Rien de plus agréable que de retrouver un auteur favori dans le cadre d’un nouveau roman. Ici, quelques auteurs québécois sont de retour pour le plus grand plaisir de tous.

Lara - Tome 1 – La ronde des soupçons

Cette histoire de Marie-Bernadette Dupuy plonge l’héroïne Lara dans une époque où la guerre a laissé de terribles traces. Un drame vient perturber sa vie. Un corps est trouvé inerte. Une nouvelle qui s'avère bouleversante, car l'homme qu'elle aime fait partie des principaux suspects.



Un viol ordinaire



Ce récit, rédigé par Janette Bertrand, décrit l'histoire de Laurent. Cet homme normal oblige Léa, sa copine, à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ce geste ébranle la vie familiale. Fidèle à son écriture, madame Bertrand consacre un ouvrage à cet enjeu toujours d’actualité et suscite la réflexion.



Trois mois tout au plus

Après avoir célébré son cinquantième anniversaire, Olivier Dubreuil apprend qu’il ne lui reste que trois mois tout au plus à vivre. Ébranlé par la nouvelle, il part à la recherche de son père biologique, dont il vient de découvrir l'identité. Une histoire qui se termine bien selon son auteur Josélito Michaud.

Pour les sportifs

Rien de mieux qu’une lecture sportive pour commencer l’année du bon pied! Attention, cette lecture pourrait même donner l’envie à plusieurs de disputer une partie amicale sur la patinoire du quartier!

Henri Richard – La légende aux 11 Coupes Stanley

Fils du hockeyeur Henri Richard, Denis Richard nous rappelle les exploits sportifs du célèbre numéro 16 des Canadiens de Montréal. Surnommé «Pocket Rocket», Henri a toujours mené son équipe par l'exemple. Cette première biographie raconte l’histoire de ce vétéran qui a remporté onze coupes Stanley.

Envie d’encore plus d’idées de livres à offrir? Consultez les sites de nos partenaires et leurs experts pour trouver des livres pour tous les types de lecteurs. Bonne lecture et joyeuses Fêtes!

Renaud-Bray

Archambault

Leslibraires.ca

Indigo