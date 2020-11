Kirk Muller salue l'arrivée d'Anderson et de Toffoli

L’entraîneur du Canadien de Montréal Kirk Muller, qui est notamment responsable du jeu de puissance de l’équipe, se montre enthousiaste face à l’arrivée des attaquants Josh Anderson et Tyler Toffoli.

«Ils ont des qualités de marqueur et une bonne présence devant le filet, ça donne un nouveau look à l’équipe et ça va nous aider», a mentionné Muller, lors d’une vidéoconference, mercredi.

Dans cette veine, l’entraîneur a fait allusion aux succès des Oilers d’Edmonton en supériorité numérique, la saison dernière. Selon lui, les Oilers ont notamment profité de rebonds pour marquer des buts.

«Nous avons [Shea] Weber et [Jeff] Petry qui peuvent tirer de l’extérieur et avec ces joueurs qui peuvent aller à l’intérieur, ça nous offre des éléments pour connaître du succès», a-t-il indiqué.

Mise à jour demandée

Muller a évidemment hâte au prochain camp d’entraînement.

«Il sera important d’identifier les qualités de notre équipe, sa personnalité et celles de nos joueurs», a-t-il mentionné.

Ayant pris le relais de l’entraîneur-chef Claude Julien quand celui-ci avait dû quitter la «ville-bulle» de Toronto pour subir une intervention au cœur, Muller est impatient d’avoir une mise à jour sur la suite des choses. Il espère que la prochaine saison débutera bel et bien le 1er janvier.

«J’ai parlé à Claude la semaine dernière et on a prévu une rencontre dans les deux prochaines semaines, aussitôt qu’il y aura une évidence d’une date pour le début de la saison», a-t-il noté.