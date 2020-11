Le camp d’Équipe Canada junior interrompu

Tous les individus qui participaient étroitement au camp d’Équipe Canada junior (ÉCJ), soit les joueurs, les entraîneurs et le membre du personnel, se sont placés en quarantaine pour 14 jours en raison d’une éclosion de COVID-19.

C’est ce que l’organisation a indiqué dans un communiqué, mercredi soir. Ainsi, le groupe se retrouve en congé forcé pour deux semaines. La décision est rétroactive au 23 novembre. Les joueurs ne pourront sortir de leur chambre d'hôtel avant le 7 décembre.

«Dès la réception des tests positifs lundi, il a été décidé de suspendre toutes les activités du camp et de placer immédiatement les joueurs et le personnel en quarantaine, a réagi Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales de Hockey Canada, dans un communiqué. Conformément aux protocoles de sécurité de Hockey Canada, tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel passeront d’autres tests avant de reprendre toute activité au camp.»

Les joueurs n'auront d'autre choix que de s'entraîner à l'intérieur de leur chambre pour garder la forme.