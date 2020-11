Le président chinois Xi Jinping félicite Joe Biden

Le président chinois Xi Jinping a félicité Joe Biden pour sa victoire à l’élection présidentielle américaine, dans un télégramme cité mercredi par les médias d’État à Pékin.

Les deux pays « doivent éviter tout conflit ou affrontement et s’en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant » afin de promouvoir la « noble cause » de la paix et le développement, a souligné Xi Jinping dans son télégramme.

« Le développement de relations américano-chinoises saines et stables est dans l’intérêt fondamental des deux peuples », a fait valoir le président chinois.

Ce message intervient plus de deux semaines après que la plupart des grands dirigeants eurent félicité le démocrate Joe Biden pour sa victoire face au républicain Donald Trump.

Le vice-président chinois Wang Qishan a également félicité sa future homologue américaine, la vice-présidente élue Kamala Harris, a précisé l’agence de presse Xinhua.

La relation entre les deux premières puissances militaires mondiales a été marquée sous la présidence de Donald Trump par un conflit commercial et un affrontement diplomatique quasi-quotidien.

Il n’a d’ailleurs pas manqué de susciter l’ire de Pékin au sujet du coronavirus, de Hong Kong et de Taïwan dont il s’est rapproché alors que cette île vit depuis des décennies sous la menace du voisin chinois.