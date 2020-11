L’heure n’est plus aux demi-mesures

Une refonte de la Charte de la langue française (loi 101), promise par le gouvernement Legault, s’en vient. Lentement, mais sûrement. Un projet de loi plus musclé serait déposé durant la prochaine session parlementaire.

Le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette (SJB), le confirmait hier. Face au recul du français dans plusieurs domaines – dont les premiers constats documentés remontent à plus de 20 ans (!) –, le ministre promet d’agir.

Il mentionne les milieux de travail. L’intégration des immigrants. La langue d’accueil dans les commerces. L’« exemplarité » dont devront faire montre le gouvernement et les municipalités, dont surtout Montréal, dans leur usage du français. Exception faite, bien sûr, de la communauté anglophone.

Sa volonté ne fait pas de doute. Il semble prendre la pleine mesure de l’affaiblissement scandaleux de la loi 101 au fil du temps par les tribunaux et l’inaction béate des gouvernements précédents.

Or, la vraie question est ailleurs. Jusqu’où le premier ministre François Legault et son caucus seront-ils prêts à aller pour pérenniser concrètement la langue officielle du Québec ?

Si le ministre Jolin-Barrette prend son temps, c’est parce qu’il tente de préparer l’opinion publique. Aussi, parce qu’il doit convaincre l’ensemble de ses collègues.

Convaincre

La CAQ est proche du milieu des affaires. Lequel n’a jamais apprécié la loi 101. Il est donc peu probable que le gouvernement impose des mesures nettement plus « coercitives » aux entreprises de 25 à 49 employés, non couvertes par la loi 101 actuelle et déjà durement éprouvées par la pandémie.

Questionné hier à savoir s’il étendrait ou non la loi 101 aux cégeps, le ministre Jolin-Barrette s’est dit « en réflexion ». Deux heures plus tard, le premier ministre jurait qu’il ne le ferait jamais. Dossier fermé.

Pourquoi ? Parce que M. Legault sait que les francophones eux-mêmes sont nombreux à tenir mordicus au « libre choix » de la langue d’enseignement au cégep et à l’université.

Et ce, malgré l’anglicisation d’une partie des allophones en découlant. Depuis 20 ans, ils sont de plus en plus nombreux à refuser de poursuivre leurs études supérieures en français.

En termes démo-linguistiques, ce refus d’étendre la loi 101 aux cégeps est d’une irrationalité spectaculaire. Cela explique toutefois pourquoi, électoralement parlant, aucun premier ministre n’a voulu risquer de perdre une part du vote francophone en soumettant les cégeps à la loi 101.

Réponse en 2021

François Legault ne fera pas exception. Pour le reste, Simon Jolin-Barrette jure qu’il veut refaire du français la langue « normale et habituelle » au Québec – tel que le libellé originel de la loi 10l l’édictait. Vaste programme.

L’objectif de feu Camille Laurin, père de la Charte de la langue française, était de faire du français une véritable langue nationale de convergence, d’intégration, de culture, d’éducation, d’affichage, de travail et de mobilité sociale. Bref, comme pour l’anglais dans le reste du pays.

Ce qui, pour une langue aussi minoritaire que le français en Amérique face au pouvoir d’attraction massif de l’anglais, commande nécessairement à nouveau des mesures proactives et pour la plupart, coercitives.

Qu’en sera-t-il dans la nouvelle version « costaude » de Simon Jolin-Barrette ? Une seule chose est sûre : l’heure n’est plus aux demi-mesures.