Londres présente son budget anti-COVID et post-Brexit

Londres | Le Chancelier de l'Échiquier britannique Rishi Sunak présente mercredi son plan budgétaire pour soutenir l'économie du Royaume-Uni, mise à genoux par la pandémie et qui devra se passer des fonds européens après le Brexit.

Rishi Sunak a prévenu au cours du week-end sur Sky News que le Royaume-Uni était soumis à «une énorme pression» et faisait face à un important «choc économique», laissant entendre qu'un premier frein aux dépenses était à prévoir.

Dans un discours au Parlement vers 12 h 30 GMT, M. Sunak devrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'emploi, notamment un mécanisme intitulé «nouveau départ» qui prévoit 2,9 milliards de livres sur trois ans pour aider «plus d'un million de personnes au chômage à chercher du travail».

Le Chancelier envisage aussi de prolonger jusqu'à fin mars un programme d'apprentissage qui permet aux employeurs de toucher 2000 livres pour chaque nouvel apprenti embauché, pour lutter contre le chômage, qui est reparti nettement à la hausse ces derniers mois dans la foulée de la pandémie.

Celle-ci a particulièrement frappé l'aviation, le tourisme, la distribution, la restauration et les lieux de vie nocturne ou encore les salles de gym.

Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie de nouveau coronavirus avec plus de 55 000 morts testés positifs.

C'est aussi l'un des plus durement frappés en Europe du point de vue économique: le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté du record de 19,8 % au deuxième trimestre.

L'organisme public OBR (Office for Budget Responsibility) va dévoiler mercredi ses nouvelles prévisions économiques, sur lesquelles s'appuie le gouvernement.

Il devrait confirmer une explosion du déficit public qui pourrait s'approcher des 400 milliards de livres pour 2020-2021, tandis que la dette dépasse les 2000 milliards de livres.

Premières économies?

Le gouvernement a déjà déboursé autour de 200 milliards de livres, dont une partie pour le dispositif de chômage partiel finalement prolongé de six mois jusqu'à mars 2021 à l'orée du reconfinement de novembre.

Si le gouvernement rejette tout retour à l'austérité des années 2010, le ministre a suggéré un possible gel des salaires dans la fonction publique, hors NHS, et une baisse des aides à l'étranger, ce qui suscitait déjà de vives critiques.

Outre la protection des emplois, le jeune ministre (40 ans) devrait dévoiler 151 millions de livres pour aider à prendre en charge les sans-abris, dont le nombre s'est envolé depuis le début de la pandémie.

Il est aussi attendu au tournant sur la question des investissements régionaux pour «rééquilibrer» le nord, plus défavorisé, avec la capitale et le sud, plus riches, l'une des grandes promesses de campagne du premier ministre Boris Johnson.

M. Sunak devrait annoncer «des dizaines de milliards de livres d'investissements», d'après le Trésor, et donner des détails sur le fonds de «partage de la prospérité», annoncé comme le substitut des fonds structurels européens dont le nord de l'Angleterre ou le Pays de Galles ont largement profité.

Quelque 220 millions de livres sont prévus pour financer des projets comme la fibre optique ou les transports, ou une banque nationale destinée à financer les infrastructures et la transition écologique, et qui sera établie dans le nord de l'Angleterre.

Alors que la période de transition post-Brexit se termine le 31 décembre, les milieux d'affaires s'inquiètent de l'absence de progrès tangibles dans les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE.

Sans accord, le régime de l'OMC s'imposera avec le retour de droits de douane qui seraient dévastateurs pour de nombreuses industries.

Le secteur automobile affirme qu'un «no deal» lui coûterait 55 milliards de livres d'ici 2025.

Sachant que la défense de la frontière britannique face à un afflux d'immigrés clandestins avait largement compté dans le vote pro-Brexit il y a quatre ans, M. Sunak annoncera 220 millions de livres pour la renforcer.

Le NHS, le vénéré système de santé universel britannique structurellement sous-financé par rapport aux autres pays industrialisés, devrait se voir allouer 3 milliards de livres face à la deuxième vague de COVID-19, tandis que les écoles, l'armée devraient aussi figurer sur la liste des priorités budgétaires, en plus d'un nouveau centre de lutte contre le terrorisme.