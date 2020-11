Mont-Saint-Hilaire: cap sur la protection de milieux naturels

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a acquis trois propriétés de 5,5 ha de milieux naturels à des fins de conservation et de protection pour assurer la survie d’habitats et espèces en péril.

Le projet d’acquisition de plus de 100 000 $ s’ajoute aux 10,6 ha de milieux naturels protégés à perpétuité en piémont.

Ce projet financé à parts égales par Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Mont-Saint-Hilaire entre dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

La Ville complète ainsi la ceinture verte de milieux naturels protégés en piémont urbanisé d’une superficie de plus 65 ha. Des travaux d’aménagement sont en cours de réalisation pour offrir aux citoyens dès 2021 un réseau de 4 km de sentiers pédestres reliant les quartiers de la ville.

«Les terrains acquis à des fins de conservation à perpétuité nous permettent de boucler la boucle de la ceinture verte qui est maintenant complétée avec une superficie de 65 ha de milieux protégés et accessibles en piémont urbanisé», a indiqué dans un communiqué le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, mardi.

Le projet permet d’avancer vers «l’objectif de protéger 17 % du territoire métropolitain», a soutenu la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Valérie Plante.

«Le gouvernement du Québec est très fier d’avoir contribué à l’acquisition de ces milieux naturels et à en assurer la pérennité. C’est un geste concret que nous posons pour veiller à la protection des habitats et des espèces qui caractérisent le mont», a fait savoir de son côté la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.