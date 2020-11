Tuerie de la mosquée de Québec: la décision dans le dossier d'Alexandre Bissonnette rendue jeudi

C’est demain, sur le coup de midi, que la Cour d’appel va rendre sa décision dans le dossier d’Alexandre Bissonnette, initialement condamné à la prison à vie sans possibilité de pouvoir demander une libération conditionnelle avant 40 ans.

Cette sentence, imposée par le juge François Huot en février 2019, est la plus longue peine de l’histoire récente du Québec à avoir été prononcée.

Trois ans après les tristes événements survenus à la Grande Mosquée de Québec, les avocats de Bissonnette, ayant choisi d’interjeter de la peine qu’ils qualifiaient de «déraisonnable», avaient été entendus par la Cour d’appel.

La Couronne qui avait demandé au juge de premières instances qu’une peine globale de 150 ans, soit 25 ans d’emprisonnement pour chacune des victimes, soit imposée à Bissonnette, s’était également fait entendre pour que la période d’inigibilité à une libération soit augmentée à 50 ans.

Selon eux, le juge de première instance avait commis plusieurs erreurs de droit, notamment en imposant une peine qui ne reflétait pas la gravité du crime ni le degré de responsabilité de Bissonnette.

Pour leur part, les avocats du tueur de la Mosquée estimaient plutôt que le juge de première instance avait occulté un pan complet de la preuve concernant l’état de santé mentale de leur client.

Ils avaient également plaidé que l'article 745.51 du Code criminel, qui prévoit la possibilité pour un juge d'additionner des périodes de 25 ans de prison ferme lorsque plus d'une personne a été tuée, était « inconstitutionnel» et qu'il devait être déclaré invalide et inopérant.

Dans sa décision, le juge Huot avait lui aussi soulevé des doutes sur la constitutionnalité de cet article et il s'était autorisé à le modifier, ce qui lui a permis d'autoriser l'accusé à demander une libération conditionnelle après 40 ans de détention.

Rappelons que le soir du 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette s'est présenté armé jusqu’aux dents au Centre culturel islamique de Québec et y a abattu six personnes. Il a plaidé coupable à six chefs d’accusation de meurtre et à six chefs de tentative de meurtre.