Un film de Noël inclusif

Si les films de Noël ont souvent tendance à se ressembler, ce n’est pas le cas de la nouvelle comédie Notre plus belle saison, qui a le mérite de révolutionner (un peu) le genre en mettant en scène un couple homosexuel.

Offert à compter de jeudi sur les plateformes de vidéo sur demande, Notre plus belle saison (Happiest Season) raconte en effet l’histoire d’Abby (Kristen Stewart) et de Harper (Mackenzie Davis), deux jeunes femmes très amoureuses l’une de l’autre qui vivent en couple depuis plusieurs mois.

À l’approche du réveillon de Noël, Harper décide d’inviter Abby à aller passer quelques jours avec elle dans sa famille. Cette dernière accepte l’invitation avec plaisir jusqu’à ce que Harper lui admette avant d’arriver chez ses parents qu’elle n’a pas encore annoncé à sa famille qu’elle était lesbienne.

Pour faire plaisir aux parents très conservateurs de Harper, Abby devra donc se faire passer pour la colocataire de son amoureuse pendant quelques jours. Cette situation très embarrassante provoquera forcément son lot de malaises et de moments cocasses.

D’entrée de jeu, il faut saluer l’audace de la réalisatrice, Clea DuVall, d’avoir mis en lumière un couple homosexuel dans un film de Noël, un genre généralement très conventionnel qui met souvent en scène des familles américaines typiques. Notre plus belle saison s’inscrit ainsi dans l’air du temps en prônant la diversité sexuelle et en véhiculant un message d’inclusion.

Bons sentiments et clichés

Cela dit, il s’agit là du seul élément vraiment original de cette comédie grand public qui déborde de bons sentiments et qui multiplie les clichés du genre.

Généralement abonnée aux rôles plus dramatiques, Kristen Stewart s’illustre dans un registre plus léger, se permettant même au passage quelques scènes de comédies très efficaces. À ses côtés, la toujours excellente Mackenzie Davis se tire bien d’affaire, tout comme Dan Levy (le fils d’Eugene) qui joue à la perfection son rôle du meilleur ami gai comique et attachant. Il en résulte un petit film de Noël sympathique, parfait pour nous plonger dans l’esprit des Fêtes.

Notre plus belle saison (3/5)

Un film de Clea DuVall

Avec Kristen Stewart, Mackenzie Davis et Aubrey Plaza

Offert sur les plateformes de vidéo sur demande (Illico, iTunes, etc.)