Un rassemblement sous surveillance

Après une messe remplie de complotistes dimanche dernier à Montréal, l’église de la Nouvelle Création devait tenir, mercredi soir, un autre événement à 19 h.

«Expérience Logos est de retour sur place au 7390 19e Avenue. Inscrivez-vous dès maintenant sur Eventbrite», peut-on lire sur la page Facebook de l’église où un pasteur incite ouvertement à ignorer les mesures sanitaires.

Le weekend dernier, des voisins du lieu de culte ont manifesté leur inquiétude en raison de la présence de plusieurs dizaines de personnes agglutinées sur le trottoir, poignées de mains et accolades. La célébration a rassemblé environ 200 personnes.

Le pasteur Carlos Norbal ne se cache pas d’avoir invité des figures du mouvement complotiste comme Alexis Cossette-Trudel, André Pitre et l’ex-policier de Laval Maxime Ouimet. «Nous ne sommes pas en train de prêcher la rébellion [...], mais la liberté face aux autorités», a dit le pasteur lors de sa cérémonie diffusée sur YouTube. Il affirme également à ses fidèles qu’il s’agit d’une «pseudo-pandémie», d’un virus réel, mais «pas plus dangereux qu’une grippe».

Mercredi, lors du passage de TVA Nouvelles sur la 19e Avenue, deux feuilles avaient été collées sur la porte d’entrée. On pouvait notamment lire des passages de la Charte canadienne des droits et libertés. D’ailleurs, le pasteur s’appuie sur la liberté de conscience et de religion pour justifier le droit de se rassembler.

La police de Montréal a affirmé être au courant de l’événement de mercredi soir.