8 activités amusantes pour découvrir Ottawa sous tous ses angles

À Ottawa, la capitale du Canada, plein air, gourmandise et histoire sont au rendez-vous — de quoi profiter de l'hiver et de ses nombreuses belles activités en tout respect des mesures sanitaires.

Lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité, voici où vous devez vous arrêter dans la ville d’Ottawa! Ces activités vous donneront du bonheur à revendre, c'est garanti!

Un café pour la route

Les cafés indépendants font bien souvent le charme d’une ville et Ottawa n’y fait pas exception. Au Little Victories Coffee Roasters, un établissement qui a ouvert ses portes il y a moins d’un an, on sert du café de spécialité préparé avec attention : latté, filtre, espresso... Commandez votre boisson préférée et savourez le goût d’Ottawa tout en vous baladant dans les jolies rues aux alentours.

Une façon idéale de s’immerger dans la ville tout en vivant une expérience unique et riche en saveurs!



Une balade à vélo sur la neige

James Peltzer

Partez à la découverte d’Ottawa à votre rythme! Suivez le circuit hivernal Sir John A. Macdonald (16 km) reliant le Musée canadien de la guerre aux parcs le long de la promenade jusqu’à la plage Westboro. Vous pouvez apporter votre propre équipement ou en louer dans l’un de nombreux points de location de la ville.

Une partie du sentier est destinée aux skieurs, l'autre, aux raquetteurs et aux randonneurs. Petits ou grands, vous y trouverez forcément votre bonheur!

Des collections hors du commun

Martin Lipman © Canadian Museum of Nature

Réconciliez-vous avec l’hiver en visitant les collections permanentes du Musée canadien de la nature. Ayez un aperçu de la vie dans le Nord et voyagez dans l'Arctique canadien, admirez le squelette d'un rorqual bleu ou apprenez-en plus sur le mégalocéros et le castor géant.

Tout au long de votre visite au Musée de la nature, vous côtoierez plus de 120 spécimens d’animaux et d’êtres vivants qui ont survécu (ou pas !) aux rudes variations de température subies au fil des années.

Une expérience culinaire et un lieu à couper le souffle

Pour un repas gastronomique qui met de l’avant des produits locaux, rendez-vous au Riviera. Avec son menu qui évolue au gré des saisons et sa carte des vins impressionnante, cet établissement réputé promet de vous offrir une expérience culinaire hors du commun.

Saviez-vous que le bâtiment du restaurant abritait autrefois une Banque CIBC? Pensez à commander par courriel un plat pour emporter et récupérez-le en admirant la voûte, le plafond de plâtre blanc de 50 pieds, les immenses fenêtres et l’architecture art déco des années 1920 de ce bâtiment unique.

Une séance magasinage

La rue Wellington Ouest est connue pour ses boutiques indépendantes, certaines vintage, d’autres mettant de l’avant des créations locales.

On s’y rend pour dénicher un perfecto en cuir, un sac à main original ou tout simplement une jolie plante pour décorer son bureau à domicile.

Une sucrerie pour se réchauffer

Ottawa Tourism

Ottawa est une ville qui regorge de merveilles sucrées pour vous réchauffer l'âme et le corps! En plein cœur du centre-ville, la Place du marché By est la destination par excellence pour dénicher desserts et friandises qui raviront vos papilles!

Commencez par le kiosque Queues de castor qui est un incontournable. Que vous préfériez le sucre à la cannelle, les bananes au chocolat ou du bacon à l'érable, ce dessert qui ressemble véritablement à une queue de castor vous séduira. Faites ensuite une halte au The Cupcake Lounge pour goûter aux petits gâteaux gastronomiques notamment celui au thé matcha, chocolat blanc et fraises ou pâte à biscuits. Une dégustation ne saurait être complète sans un gelato fait dans les règles de l'art chez Mantovani 1946.

Enfin, terminez par le Zak's Diner avec son décor classique des années 50 pour savourer un hamburger ou la barre Mars frite qui est la friandise parfaite pour les fins de soirée.

Une randonnée d’hiver

James Peltzer

Dans la Ceinture de verdure qui encercle Ottawa, découvrez en raquette les sentiers des Pins-Gris, des Castors, des Suisses et des Salsepareilles du marécage Rocailleux. Plongez au cœur de la nature à seulement quelques kilomètres du centre-ville et admirez la faune et la flore sous un épais manteau blanc !

Une dégustation de bières

Après une longue journée de visite, posez-vous au bar de la microbrasserie Flora Hall Brewing pour déguster une bière aux saveurs originales. Autrement, arrêtez-vous à la boutique pour ramener des canettes à déguster une fois de retour chez vous. Vous pourrez y boire des choix plus classiques, de la blonde à la IPA, en souvenir de votre escapade.

Pour profiter des beaux jours de l’hiver comme il se doit en tout respect des mesures sanitaires, visitez Tourisme Ottawa.