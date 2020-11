HUOT, Richard



Au CHSLD Le Roseau, le vendredi 13 novembre 2020, est décédé à l'âge de 74 ans, M. Richard Huot époux de Mme Ginette Letalien Huot. Il était domicilié à Victoriaville.Outre son épouse Ginette Letalien Huot, M. Huot laisse dans le deuil son fils Vincent (Michèle St-Pierre); ses petits-enfants Aymeric et Rosalie; ses frères et sa soeur: Raynald (Jocelyne Blais), Bernard (Jasmine Laberge), Gaétane (Bruno Guay). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées dans l'intimité à une date ultérieure.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Le Roseau pour leurs attentions et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Les formulaires sont disponibles sur notre site Internet ou directement sur le site de la Société Alzheimer.La direction des funérailles a été confiée aux centres funéraireswww.gregoiredesrochers.com