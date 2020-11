Aux États-Unis, un Thanksgiving sous le signe du virus

Parade virtuelle et appels à des rassemblements limités, les Américains fêtent jeudi un Thanksgiving terni par la résurgence de l'épidémie dans le pays.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Pandémie oblige, la célèbre parade de Thanksgiving aux ballons géants qui réunit habituellement des millions de personnes dans les rues de New York, se tiendra sans public cette année et sera diffusée en ligne, une grande partie de l'animation ayant été filmée en avance les jours précédents.

Suivant les recommandations des autorités sanitaires, le président élu Joe Biden a, comme beaucoup de ses compatriotes, renoncé à se déplacer pour passer cette fête familiale dans son fief du Delaware en petit comité avec sa femme, sa fille et son gendre.

«Je sais que ce n'est pas de cette façon que beaucoup d'entre nous espéraient passer les fêtes», a souligné l'ex-bras droit de Barack Obama dans une vidéo diffusée jeudi sur Twitter.

«C'est un sacrifice personnel que chaque famille peut et doit faire pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. C'est un sacrifice pour tout le pays», a-t-il ajouté.

Le secrétaire à la Santé de Californie, Mark Ghaly, a confié avoir interdit à sa propre mère de le rejoindre pour l'occasion. «Il est important de dire non même quand il s'agit des personnes les plus proches de notre famille», a-t-il souligné.

Signe des divisions politiques sur la façon de gérer la pandémie et les fêtes de fin d'année, le président Donald Trump avait de son côté encouragé mercredi «tous les Américains à se rassembler, chez eux et dans des lieux de culte» lors de sa proclamation de Thanksgiving.

Face à ces injonctions contradictoires, près de sept millions de personnes ont tout de même pris l'avion aux États-Unis sur les sept derniers jours, d'après les données de l'agence TSA, chargée des contrôles de sécurité dans les aéroports, soit une hausse de 22% par rapport à la semaine précédente.

Mais les retrouvailles familiales, autour de la traditionnelle dinde farcie, accompagnée de patates douces et de sauce aux canneberges, n'auront pas la même saveur cette année alors que le pays vient d'enregistrer plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures, un plus haut depuis six mois.

Pays le plus endeuillé au monde par le nouveau coronavirus, avec plus de 262 000 morts depuis l'apparition de la maladie, les États-Unis pourraient voir le nombre de décès augmenter jusqu'à atteindre 321 000 morts d'ici le 19 décembre, selon la dernière projection des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Sur la planète, plus de 60 millions de cas de COVID-19 ont été officiellement dénombrés depuis le début de la pandémie, et près de 1,4 million de personnes y ont succombé.