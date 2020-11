Boxe: un duel tout québécois à la fin janvier

Les Québécois Steven Butler et Francis Lafrenière croiseront les gants, le 30 janvier prochain. Eye of the Tiger Management (EOTTM), qui présentera le gala a annoncé officiellement la tenue du combat, jeudi, dans un communiqué de presse.

«Nous sommes heureux de pouvoir enfin mettre de l’avant ce combat que tous les partisans attendent depuis longtemps, a souligné le président d'EOTTM, Camille Estephan, dans un communiqué. Il est important pour nous de garder nos boxeurs actifs malgré la situation actuelle et nous croyons que Francis Lafrenière est le boxeur idéal pour offrir toute une guerre à Steven. Nous savons que ce duel plaira aux amateurs de boxe au Québec et même à l’international grâce à notre plateforme web, Punching Grace.»

L'endroit où se tiendra le combat n'a pas été confirmé.

«Je suis très content de boxer contre un boxeur québécois pour qui j’ai beaucoup de respect, a affirmé Butler. Ce sera un combat compliqué face à Lafrenière étant donné son style agressif, mais je suis prêt à relever le défi. J’ai hâte de remonter dans le ring pour démontrer les choses que j’ai apprises avec mon nouvel entraîneur. Je veux prouver que je fais parti des grosses ligues.»

«J’ai très hâte de me battre!, a réagi Lafrenière. Ça fait 13 mois que je ne me suis pas battu, mais je m’entraîne depuis un moment parce que j’avais accepté Berlanga à 168 lb pour le 12 décembre. Je n’ai jamais refusé personne. Je vais affronter Butler avec l’intention de passer un message! Je n’y vais pas pour me balader.»

Le dernier combat de Butler remonte à un an alors qu'il avait été dominé par le Japonais Ryuta Murata.