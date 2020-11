Comment obtenir le respect de la fille de mon chum?

Je fréquente un homme qui a trois enfants. L’aînée a déjà quitté la maison et les deux plus jeunes, un garçon de 20 ans et une fille de 17, encore aux études, habitent avec leur père. J’ai hésité quand il m’a demandé de venir habiter chez lui car je trouvais que sa fille la plus jeune avait une attitude distante avec moi. Mais comme il insistait, j’ai fini par accepter.

Son fils m’a bien accueillie, mais sa fille s’est tout de suite montrée rébarbative envers moi. Tout ce qu’elle pouvait faire pour me mettre mal à l’aise, elle le faisait. Mon conjoint me disait de ne pas m’en faire, de prendre ça avec un grain de sel, que ça lui passerait, mais ça ne lui est pas encore passé un an plus tard.

Quand on se croise en l’absence de son père, elle fait comme si je n’existais pas, et quand il est présent, elle enfile les répartiesdésagréables envers moi sans qu’il ne réagisse. Quand je lui signale la chose, il répond qu’il n’a rien entendu. Les quelques fois où je lui ai fait remarquer qu’il ne lui disait rien à elle pour que cesse son manège destructeur, il m’a opposé que c’était sa fille la plus sensible, qu’elle avait très mal pris le divorce d’avec sa mère, et qu’il ne voulait pas ranimer sa colère. Mais ce divorce date quand même de 12 ans ! Alors je trouve ça très mince comme argument.

Ce qui fait que je me sens encore comme une intruse dans cette maison et que je vois venir avec soulagement les fins de semaines où sa fille visite sa mère. Je la sens jalouse de la place que je tiens auprès de son père, et dès qu’elle peut s’immiscer entre nous, elle le fait avec un sans gêne arrogant.

Quelle est ma solution face à pareille situation voulez-vous bien me le dire? Moi je ne sais plus quoi faire pour me faire accepter, surtout que je ne sens pas, de la part du père, une réelle volonté de m’imposer à sa fille.

Anonyme

Vous avez affaire là à un père sans colonne vertébrale qui non seulement n’a pas la force de faire accepter son choix amoureux par sa fille, mais qui nuit également à cette dernière en la laissant s’attacher à lui comme une amoureuse, la privant par le fait même de sa capacité de construire sa propre vie amoureuse.

C’est au père de mettre des limites claires à cette dernière et pas à vous. Il faut expliquer clairement à ce monsieur à quel point il risque de nuire à l’équilibre affectif de son enfant en ne mettant pas de l’avant que sa conjointe c’est vous, et pas elle. Ce n’est qu’en vous présentant comme un couple uni et fort que vous pourrez exiger d’elle le respect auquel vous avez droit.