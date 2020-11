Courses sur le boulevard Talbot: Saguenay transformée en véritable autodrome

Un résident de Saguenay et ses voisins n’osent plus sortir de la maison et appellent la mairesse et les policiers presque tous les jours en raison d’automobilistes qui prennent littéralement le boulevard Talbot pour une piste de course.

«Ils ont commencé à passer à travers les quartiers où il y a des enfants. Moi, je n’ai pas la solution, je suis un simple citoyen. Ma seule arme que j’ai, c’est de parler à ceux qui nous représentent. On a un irritant majeur. Je suis écoeuré d’entendre ça», a décrit, jeudi à QUB radio, le résident de Saguenay, qui préfère garder l’anonymat sous peine de représailles.

Depuis plusieurs années, les habitants du secteur du boulevard Talbot disent être confrontés à des automobilistes qui font des courses de 18h à 4h du matin. Malgré leurs nombreux appels à la police et à la mairie, rien n’est fait.

Le citoyen interrogé à l'émission de Benoît Dutrizac n’ose donc plus sortir lorsque les automobilistes sont devant sa maison, car il craint pour sa sécurité, celle de sa femme et de ses enfants.