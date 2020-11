COVID-19: maintenant plus de 350 000 cas au pays

Le Canada a dépassé jeudi le cap des 350 000 contaminations liées à la maladie à coronavirus, la pandémie étant loin de se résorber à l’aube de Noël.

La situation au pays, avec ses 350 818 cas, est loin de se résorber, le Québec ayant établi un nouveau record de cas quotidiens, jeudi, avec 1464 infections de plus ainsi que 32 décès. La Belle Province recense jusqu’ici 136 894 cas et 6947 fatalités.

L’Ontario a signalé 1478 cas et 21 décès supplémentaires. Depuis le début de la crise sanitaire, la province la plus riche au pays cumule 109 361 malades et 3575 pertes de vie. Le gouvernement Ford tente d’abaisser ces chiffres après avoir confiné, depuis lundi, la ville de Toronto et la région de Peel.

Le Manitoba a comptabilisé pour sa part 383 contaminations, jeudi, ainsi que 10 morts, alors que Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont mis leurs données à jour avec, respectivement, 3, 12 et 14 cas.

En après-midi, les provinces avaient rapporté au total 3354 nouveaux cas ainsi que 63 décès supplémentaires, pour un bilan national cumulatif de 350 818 infections et de 11 773 décès.

Hausse des personnes gravement malades

Selon la santé publique canadienne, le nombre de personnes gravement malades prend de l’ampleur.

«Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 2072 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens quotidiennement au cours de la dernière période de sept jours (du 19 au 25 novembre), dont 428 se trouvaient dans une unité de soins intensifs», a relaté l’administratrice en chef de santé publique canadienne, la Dre Theresa Tam.

«Au cours de la même période, 75 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour, a-t-elle enchaîné. Cette situation exerce une pression sur les ressources locales dans le milieu de la santé et force les représentants des hôpitaux à prendre la difficile décision d'annuler des chirurgies et des traitements non urgents dans plusieurs régions du pays.»

La situation au Canada

Québec : 136 894 cas (6947 décès)

: 136 894 cas (6947 décès) Ontario : 109 361 cas (3575 décès)

: 109 361 cas (3575 décès) Alberta : 50 801 cas (500 décès)

: 50 801 cas (500 décès) Colombie-Britannique : 29 086 cas (371 décès)

: 29 086 cas (371 décès) Manitoba : 15 288 cas (266 décès)

: 15 288 cas (266 décès) Saskatchewan : 7047 cas (37 décès)

: 7047 cas (37 décès) Nouvelle-Écosse : 1257 cas (65 décès)

: 1257 cas (65 décès) Nouveau-Brunswick : 465 cas (7 décès)

: 465 cas (7 décès) Terre-Neuve-et-Labrador : 327 cas (4 décès)

: 327 cas (4 décès) Nunavut : 155 cas

: 155 cas Île-du-Prince-Édouard : 70 cas

: 70 cas Yukon : 39 cas (1 décès)

: 39 cas (1 décès) Territoires du Nord-Ouest : 15 cas

: 15 cas Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 350 818 cas (11 773 décès)