D’autres artistes raconteront «L’histoire de mes chansons»

Il y aura une deuxième édition de «L’histoire de mes chansons», la série de spectacles-entretiens virtuels avec de grands noms de la musique d’ici.

En mars prochain, Roch Voisine (4 mars), Renée Martel (11 mars), Pierre Huet (18 mars) et Serge Fiori (25 mars) replongeront tour à tour dans leur répertoire en chansons et en mots comme l’ont fait, à l’automne, Clémence Desrochers, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland et Stéphane Venne.

La tâche de mener chacun des longs échanges a encore été confiée à Monique Giroux. Au menu: secrets, anecdotes, processus de création et inspiration derrière de grands succès.

De nombreuses voix viendront interpréter, à leur façon, des compositions incontournables des différentes têtes d’affiche. On pense notamment à Joe Bocan, Isabelle Boulay, Louis-Jean Cormier, Paul Daraîche, Luc De Larochellière ou encore Laurence Jalbert. Les prestations auront lieu au Théâtre de la Ville, situé à Longueuil.

Les accès pour ces diffusions virtuelles sont déjà en vente au coût de 25 $ l’unité ou 75 $ pour les quatre à l’adresse lepointdevente.com.