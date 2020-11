Le goût de la lecture en hausse et une imprimerie de livres tourne à plein régime

La pandémie suscite un important retour vers la consommation de livres. Ainsi, les presses de l'Imprimerie Marquis de Louiseville, en Mauricie, tournent à plein régime.

En septembre, on a établi un record de production avec un peu plus de deux millions de livres imprimés.

De gros titres comme la version française de la biographie de Barack Obama et l'approche du temps des Fêtes ont contribué à ce phénomène.

Les 160 employés ont dû prendre des bouchées doubles et faire des heures supplémentaires.

«Ce sont de grosses sorties qui nous ont permis de maintenir une belle cadence de production. On a battu des records. Les employés, on les remercie beaucoup. Ils ont beaucoup à voir là-dedans», a indiqué le directeur de l'imprimerie, Éric Bouchard.

Le roman primé «Kukum» de l'auteur Michel Jean, qui est aussi journaliste et chef d’antenne à TVA et à LCN, a apporté également de l'eau au moulin à Louiseville. Il a fallu réimprimer 25 000 exemplaires, en plus d’aller en réimpression pour ses publications précédentes.

«Les lecteurs appellent les librairies. Ils veulent d'autres livres. C'est ce qui force la réimpression. Il y a la librairie L’Exèdre à Trois-Rivières. La propriétaire me disait que c'est fou l'intérêt, les appels et l'achalandage pour le roman "Kukum"», a raconté Michel Jean.

L'Imprimerie Marquis souhaiterait ajouter 10 à 15 employés à son personnel, mais même en temps de pandémie le recrutement est difficile. L'entreprise avait déjà un plan d'investissement en marche. La pandémie n'y change rien, au contraire. Il faudra travailler dans le temps des Fêtes pour l'installation d'une nouvelle assembleuse-colleuse servant à la reliure de livres.