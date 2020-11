L’Entrepôt du hockey réduit ses activités

Conséquence directe de la COVID-19, le Groupe Boucher Sports, qui exploite plusieurs magasins Entrepôt du hockey, se voit dans l’obligation de procéder à des mises à pied de façon importante et de réduire ses heures d’affaires.

«L’Entrepôt du hockey a procédé dans les derniers jours à un licenciement important dans trois magasins puisque les ventes sont beaucoup plus difficiles dans ce secteur», a confirmé Martin Boucher, président-directeur général de Groupe Boucher Sports.

«Le hockey est arrêté complètement depuis un bout. On avait espoir que cela revienne, mais avec les informations obtenues, et tout le monde s’en doutait, le premier ministre François Legault ne dira pas le 12 janvier: «Go, on repart le hockey...», a ajouté M. Boucher.

«Nous n’avions donc pas d’espoir raisonnable que le hockey reprenne avant la saison prochaine. On a voulu être transparent avec nos employés pour qu’ils puissent se trouver du travail ailleurs en attendant. La très très grande majorité sont des étudiants», a poursuivi M. Boucher sans préciser le nombre d’employés visés.

Ce dernier a été catégorique quant à l’avenir de ses magasins.

«Les magasins ne fermeront pas. On va diminuer à nouveau temporairement nos heures d’ouverture en raison de l’achalandage, mais justement pour assurer la pérennité de nos magasins, il fallait bouger. C’est très ponctuel ce qu’on vit dans le hockey...car nos magasins allaient bien. Ça fait plusieurs semaines qu’on espérait que ça reparte. Nous sommes déçus pour nos employés, nos clients, mais nous sommes confiants d’un retour très fort en 2021», a-t-il ajouté.

Les trois magasins touchés sont ceux de l’avenue Jules-Verne, du boulevard Pierre-Bertrand et du magasin de Victoriaville.

Vendredi fou

Sur une note plus positive, les ventes à l’occasion du Vendredi Fou battent leur plein dans les magasins Sports Experts.

«On a étiré les ventes sur quelques jours pour rendre cela plus facile pour nos clients et ça se déroule bien. Évidemment, on n’anticipe pas le même achalandage que les autres années», a-t-il mentionné.

M. Boucher constate qu’il y a de la demande au niveau des articles de sports de plein air en ce temps de pandémie.

«Autant on l’a vu l’été dernier au niveau de la course à pied et du vélo, autant cet automne on sent une recrudescence pour les sports comme le ski de fonds, la raquette et le ski alpin. On sent une tendance plus forte pour les sports extérieurs», a-t-il ajouté.