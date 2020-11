Mont-Sainte-Anne: l’usage des télécabines toujours interdit

À une semaine d’un éventuel début de la saison de ski, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) interdit toujours l’usage des télécabines de la station Mont-Sainte-Anne (MSA).

Depuis le début du mois de novembre, et en dépit des travaux, la RBQ n’a pas modifié sa position. La remontée n’est toujours pas prête à accueillir des skieurs.

«Pour la RBQ, la sécurité des skieurs et des utilisateurs de la remontée mécanique est prioritaire, donc c’est tolérance zéro. L’interdit d’usage de la télécabine est toujours en vigueur. Aucune date pour la remise en service de la télécabine n’a été, et ne peut être, avancée», a expliqué le porte-parole Sylvain Lamothe.

Les travaux se poursuivent donc selon le plan prévu par l’équipe de spécialistes et d’experts mandatés par le MSA.

Avec des enjeux sanitaires importants, l’objectif demeure de lancer la saison le samedi 5 décembre au Mont-Sainte-Anne, si les conditions météorologiques le permettent.

Concernant la télécabine, la station précise encore que l’objectif demeure qu’elle soit remise en fonction en même temps que le lancement de la saison hivernale. Une mise à jour était prévue cette semaine.

Le 21 février, un arrêt brusque des télécabines avait blessé de nombreux skieurs. Le 11 mars, un deuxième incident similaire avait aussi forcé l’évacuation de la remontée fermée depuis.

Une action collective a été déposée contre le Mont-Sainte-Anne pour défaut «d’entretenir et d’inspecter la station de ski, y compris la remontée mécanique».

Les adeptes du Mont-Sainte-Anne s’inquiètent pour leur montagne. Inquiets de la gestion et du sous-investissement, des gens d’affaires veulent assurer l’avenir de la montagne. Pour ce faire, l’ancien grand patron de l’Industrielle Allainace Yvon Charest est devenu président de l’OBNL (organisme à but non lucratif) Les amis du Mont-Sainte-Anne.