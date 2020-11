Profitez des joies de l’extérieur, tout l’hiver!

Cette année plus que jamais, les sports d’hiver sont essentiels pour veiller à une saine santé physique et mentale.

Que ce soit dans le cadre d’une séance planifiée lors d’un week-end ou tout simplement pour prendre l’air sur l’heure du lunch, les activités hivernales comme le ski, la randonnée ou encore le déneigement (c’est sportif!) promettent de tonifier vos muscles et de propulser votre niveau de bonheur vers de nouveaux sommets.

Peu importe où vous vous trouvez, il est possible de vous amuser en plein air ou à l’intérieur, de vous offrir du temps de qualité en solo ou en famille et surtout, de prendre soin de vous.

Pour apprécier pleinement la saison froide, il suffit d’être bien équipés et de sortir en profiter. À cet égard, Sports Experts, une entreprise bien de chez nous qui connaît les hivers québécois, vous propose des activités à faire à quelques mètres de chez vous ou à quelques kilomètres de votre salon.

Prêts pas prêts, amenez les flocons!

L’air frais, les sapins touffus, les paysages époustouflants... une virée à la montagne est un incontournable de l’hiver québécois.

Que vous préfériez le ski alpin, le ski de randonnée, les excursions en raquette ou la marche à pied, la clé pour une sortie réussie est de rester au chaud et au sec durant les heures passées à l’extérieur. Ces articles vous permettront de bouger sans contrainte grâce à leur conception bien songée.

Les trottoirs n’ont qu’à bien se tenir : quand vient le temps de trouver des endroits où être actif, la ville n’a rien à envier à la campagne. Entre la course à pied, la raquette et le ski de fond, tous praticables dans les parcs nature près de chez vous, on ne sait plus où donner de la tête !

En ville, comme la température est souvent plus clémente, on s’assure de porter des vêtements isolés qui respirent et qui évacuent l’humidité.

Vous manquez de temps ? Qu’à cela ne tienne : intégrez un peu de mouvement à vos activités routinières.

Une marche au retour du travail, le déneigement du balcon ou encore la construction d’un fort de neige pour les enfants constituent en eux-mêmes des dépenses énergétiques considérables !

Au passage, prenez le temps de profiter de l’air frais et assurez-vous d’avoir des vêtements et des accessoires d’hiver qui vous permettront de rester dehors encore un peu plus longtemps.

La tempête fait rage ? Restez à l’abri des intempéries sans faire de compromis sur votre séance de sport.

Peu importe l’espace dont vous disposez, il est possible de vous entraîner convenablement en faisant un peu de yoga, de la danse rythmée ou encore de la musculation avec des poids libres ou le simple poids de votre corps. Habillez-vous tout en confort et bougez sans retenue !

Une fois la tempête calmée et les environs bien enneigés, songez à vous pointer le bout du nez à l’extérieur pour apprécier les beautés de l’hiver.

Chez Sports Experts, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour passer la saison froide au chaud et au sec. Il ne reste plus qu’à vous amuser – bon hiver !