Rémunération globale: les fonctionnaires québécois à parité avec le privé

La rémunération globale des fonctionnaires québécois est à parité avec le secteur privé, mais affiche un retard grandissant par rapport aux autres employés du secteur public, révèle un rapport de l’Institut de la statistique du Québec.

L’édition 2020 de ce rapport annuel de l’ISQ arrive en pleine négociation entre Québec et ses employés. Et chacun y trouvera ses arguments pour renforcer sa position.

Rapidement, les syndicats ont fait une sortie. Le « mythe des “gras dur” encore une fois démoli par les faits » a tonné la Centrale des syndicats du Québec. «Le retard salarial des employés de l’État ne cesse de croître», s’est plainte la FTQ.

Sur le plan de la rémunération globale, les employés de l’administration québécoise accusent un retard de 28,3 % par rapport aux autres salariés du secteur public. Entre 2011 et aujourd’hui, le salaire des fonctionnaires québécois a diminué par rapport au privé syndiqué et au privé non syndiqué.

Le gouvernement pourra répliquer que depuis 10 ans, les salariés de l’administration québécoise affichent « la parité » avec ceux du secteur privé sur le plan de la rémunération globale, qui inclut les congés et le fonds de pension par exemple. Les entreprises de moins de 200 employés ne sont pas non plus prises en compte dans la comparaison de l’ISQ, ce qui fait augmenter la moyenne salariale du privé.

Et l’étude ne prend pas non plus en compte les conséquences de la pandémie sur l’économie québécoise. Des résultats préliminaires montrent que les travailleurs du secteur public ont été épargnés par rapport à ceux du secteur privé.

Un employé du secteur privé sur cinq a été mis à pied plus de quatre semaines au printemps. Ils ont été également plus nombreux à voir une baisse salariale, ou une diminution de leurs heures de travail. Un bulletin de l'ISQ doit être publié à ce sujet en 2021.