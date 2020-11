Sophie Lorain fera une série pour Radio-Canada

Sophie Lorain réalisera la série Un lien familial pour Radio-Canada. Il s’agit de l’adaptation télévisuelle du roman de Nadine Bismuth, gagnant du plus récent Combat national des livres.

C’est l’auteure elle-même qui signe le scénario, lequel brossera le portrait de Magalie, une designer de cuisine de 40 ans désabusée qui trompe son conjoint avec Guillaume, un policier célibataire.

Radio-Canada espère amorcer le tournage d’Un lien familial au printemps, nous confirme-t-on. Sophie Lorain a récemment réalisé le film Charlotte a du fun et co-réalisé la série Les invisibles avec Alexis Durand-Brault pour TVA.

Sept projets retenus

Un lien familial fait partie d’une liste de sept projets télé ayant reçu le soutien financier de la SODEC. En fiction, on compte également la 11e saison de LOL, la deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (réalisé par Xavier Dolan pour Club illico), et Nuit blanche, un thriller écrit par Julie Hivon (Alerte Amber) qui prendra l’antenne de Radio-Canada. L’intrigue s’articule autour du meurtre d’une femme d’affaires et ex-mannequin admirée de tous.

Selon le site web du Festival international Séries Mania, Nuit blanche mettra en vedette Rose-Marie Perreault, France Castel, Jean-Philippe Perras et Michel Rivard.

La semaine des 4 Julie et Mange ta marque, un documentaire destiné au Club illico, ont également reçu une aide financière.