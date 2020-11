Statistique Canada: la majorité des Canadiens ont confiance en la police

L’écrasante majorité des Canadiens vivant dans les provinces ont déclaré avoir confiance en la police en 2019, selon une enquête de Statistique Canada, dévoilée mercredi.

Si la plupart des Canadiens ont confiance en les services policiers, près de la moitié croient que la police fait du «bon travail» dans certains cas, indique l’Enquête générale sur la sécurité des Canadiens qui s’est intéressée à la perception du public à l’égard de la police.

L’étude montre que les Autochtones ont moins confiance en la police dans une proportion de 33 % en 2019. Un faible degré de confiance exprimé par rapport au rendement des services de police.

Les personnes de minorités visibles sont presque dans les mêmes proportions, puisqu’elles sont 35 % appartenant aux groupes de minorités visibles à déclarer avoir une grande confiance en la police.

En revanche, les perceptions à l’égard de la police sont plus positives chez les personnes âges et les nouveaux arrivants. Plus de la moitié (53 %) des 75 ans et plus ont une grande confiance en la police. Chez les 15 à 24 ans, cette confiance s’érode à 36 %.

«Moins de la moitié des Canadiens pensaient que leur service de police local faisait du bon travail pour ce qui est d'avoir une attitude ouverte, invitant à la discussion (49 %), de faire respecter la loi (46 %), d'assurer la sécurité des citoyens dans le voisinage (44 %), de traiter les personnes équitablement (42 %), de répondre rapidement aux appels (40 %) et d'informer le public sur les façons de prévenir les actes criminels (37 %)», a résumé dans un communiqué l’agence fédérale.