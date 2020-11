LESPÉRANCE, François

À Montréal, le 22 novembre 2020 est décédé M. François Lespérance à l'âge de 91 ans. Il a été l'époux de feu Yolande Labelle, sa bien-aimée.Animé par des valeurs familiales et humaines exceptionnelles, le souvenir de sa joie de vivre et de sa bonne humeur saura marquer notre mémoire.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Sylvie Livernoche), Louis (Sylvie Lessard), Sylvie et André (Lucie Grenier), ses 21 petits-enfants et arrière-petits-enfants : Jean-François, Philippe, Catherine, Laurier, Simon, Marilyne, Geoffroy, Mathieu, Marc-André, Félix, Renaud, Élianne, Stéphanie, Tom, Agathe, Winston, Emma, Margaux, Florence, Léa et Charlotte. Il laisse aussi son frère Ernest, sa belle-soeur Muguette, ses beaux-frères Hubert (Claire Gervais) et Jules (Pierrette Legault), son fidèle ami Philippe Angrignon ainsi que plusieurs neveux et nièces.La carrière d'entrepreneur de François Lespérance fut marquante. Passionné par les affaires, charismatique et doué d'un flair sans égal, il fut un pionnier dans son domaine. Membre fondateur d'un regroupement d'achat coopératif de matériaux de construction,, l'ancêtre de, il a également participé activement à la mise sur pied de la première bannière de matériaux de construction. Nous saluons sa contribution à l'essor québécois de cette industrie.La famille tient à remercier le personnel du Boisé Notre-Dame, de l'Hôpital du Sacré-Coeur et son médecin de famille, docteur Gérard Orlup, pour les bons soins prodigués.Les funérailles auront lieu le 1er juin 2021. Les détails vous seront communiqués par la famille au printemps prochain.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en plaques ou à la Fondation Mira.