911: urgences dans la maison

Solutions miracles pour les problèmes de tous les jours.

Le vin rouge sur la chemise blanche

Frottez immédiatement la tache avec un peu de vin blanc. Le Club Soda de même qu’une solution citronnée peuvent aussi atténuer une tache de vin rouge. Ne saupoudrez pas de sel sur la tache, car elle développera une teinte bleutée qui risque de devenir permanente au lavage.

La sauce tomate sur le tapis

Versez un verre de lait lentement sur la tache. Nettoyez le tout avec du papier absorbant. Au besoin, terminez le nettoyage avec une eau vinaigrée ou une eau tiède additionnée d’une goutte de savon à vaisselle.

Du sang sur un vêtement et sur le matelas

Sur un tissu, savonnez le plus rapidement possible la tache de sang et rincez à l’eau froide. Si ces taches persistent, frottez-les avec un coton-tige imbibé de peroxyde (eau oxygénée) ou faites dissoudre un comprimé d’aspirine dans un verre d’eau froide. Tamponnez la tache avec cette solution. Rincez à l’eau froide.

Sur le matelas, brossez la tache avec du peroxyde ou préparez une pâte avec de la fécule de maïs et un peu d’eau. Étalez cette pâte sur la tache et laissez sécher. Retirez la croûte d’amidon. Au besoin, terminez le nettoyage avec un brossage à l’eau froide. Asséchez complètement la partie mouillée du matelas avec le sèche-cheveux.

Le fixatif à cheveux à la rescousse

Un mouchoir en papier vaporisé de fixatif à cheveux enlèvera facilement les poils de chat ou de chien sur vos vêtements.

Il est possible de faire disparaître une tache de teinture à cheveux sur un vêtement en la vaporisant de fixatif. Attendez quelques secondes avant de nettoyer avec un linge humide.

Le fixatif à cheveux élimine aussi les taches de rouge à lèvres sur les vêtements. Vaporisez la tache en prenant soin de glisser quelques feuilles de papier absorbant sous le tissu. Brossez délicatement et rincez à l’eau tiède.

Redonnez du brillant à vos chaussures en cuir verni en les vaporisant de fixatif à cheveux.

Gare au fixatif

Cette laque peut aussi tacher les murs de la salle de bain, les miroirs et les fers à friser. Nettoyez-les avec de l’alcool à friction. Vous pourrez aussi enlever cette pellicule de laque sur les murs en lavant les surfaces peintes avec du shampooing et de l’eau chaude. Rincez à l’eau claire.

Lors de l’application de fixatif sur vos cheveux, si vous portez des lunettes, la laque pourrait laisser des traces blanchâtres sur la monture. Nettoyez la monture avec une eau chaude savonneuse et polissez avec une mince couche de gelée de pétrole (vaseline).

Réglez rapidement les petits problèmes