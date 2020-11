COVID-19: encore près de 150 nouveaux cas au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le nombre de cas de COVID-19 continue de fluctuer en montagnes russes au Saguenay–Lac-Saint-Jean, région critique de la lutte contre la pandémie au Québec. Après un pic de 211 nouveaux cas hier, voilà que la région retrouve son niveau du début de la semaine, avec 146 nouvelles infections.

Selon les données de l’INSPQ, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean n’a pas été sous la barre des 100 nouveaux cas quotidiens depuis le 13 novembre dernier.

Ces 146 nouveaux cas portent le nombre total d’infections dans la région à 4871 depuis le début de la crise.

En date d’hier, le Saguenay–Lac-Saint-Jean était toujours la région du Québec où le taux de cas confirmés était le plus élevé: 426 cas par 100 000 habitants. Dans le secteur de Chicoutimi, ce taux grimpe même à 545 cas par 100 000 habitants. En comparaison, la région où l'on enregistre le deuxième taux parmi les plus élevés est Lanaudière, où l'on dénombre 231 cas par 100 000 habitants, la moitié moins.

Le directeur national de santé publique Horacio Arruda sera dans la région cet après-midi pour rencontrer les médias. La ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, sera aussi sur place, tout comme le directeur régional de santé publique et la présidente du CIUSSS de l’endroit.

Ailleurs dans l’est du Québec

À Québec, 132 nouveaux cas ont été enregistrés dans les 24 dernières heures, un chiffre qui suit la tendance des deux dernières semaines.

Sur la Rive-Sud, dans Chaudière-Appalaches, la situation demeure également stable, avec 56 nouveaux cas.

À l’échelle de la province, 1269 nouveaux cas ont été enregistrés et 38 décès se sont ajoutés au bilan, 9 d'entre eux dans les 24 dernières heures.

On compte par ailleurs six hospitalisations de moins, ce qui porte leur nombre à 669. Quatre-vingt-dix personnes parmi celles qui sont hospitalisées se trouvent aux soins intensifs. À ce sujet, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a publié ce matin ses projections, mettant en garde contre de possibles débordements dans les hôpitaux de l’extérieur de Montréal.

«Les patients COVID-19 occupent déjà près de la moitié des lits réguliers dédiés, ce qui rend certains établissements plus fragiles à dépasser leurs capacités dédiées», a noté l’INESSS.