Cultivez des fines herbes et des légumes à l'intérieur

En cette saison automnale, alors que nous prenons plaisir à cultiver nos légumes dans le potager avant que l’hiver ne pointe le bout de son nez, la pratique de l’agriculture urbaine intérieure s’avère être un bon choix.

Plusieurs produits technologiques permettant la culture de légumes et de fines herbes à l’intérieur ont été mis en marché ces dernières années. Offerts sur internet, dans les jardineries ou dans les boutiques spécialisées, certains de ces systèmes de culture sont hydroponiques, tandis que d’autres comprennent du terreau, ce qui permet la production de légumes bio.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’acheter un système de culture sophistiqué pour produire des plantes comestibles dans la maison. Il est tout à fait possible de cultiver diverses fines herbes et des légumes dans de simples caissettes ou des pots remplis de terreau, installés sur un comptoir de cuisine ou dans un sous-sol, par exemple.

Cependant, l’utilisation d’un système d’éclairage artificiel est un élément crucial pour la culture de plantes comestibles à l’intérieur. Au début de l’hiver, la lumière du soleil qui pénètre par les fenêtres d’une maison ou d’un appartement n’est souvent pas suffisante pour assurer une bonne croissance de ces végétaux. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser des lampes spécialement conçues pour la culture des plantes fonctionnant avec des diodes électroluminescentes (DEL) offrant un spectre lumineux semblable à celui du soleil.

Si vous préférez toutefois opter pour un système de culture commercial, les suggestions suivantes vous intéresseront.

AVA Byte

Photo courtoisie, avagrows.com

Cette ferme de cuisine hydroponique au design attrayant fonctionne avec des capsules compostables, contenant des semences et un substrat de culture, similaires à celles développées par Nespresso et qui ont révolutionné la préparation du café. AVA Byte peut être connectée à un téléphone intelligent grâce à une application fournissant diverses informations concernant le niveau d’eau et l’intensité de la lumière.

Click and Grow

En plus de systèmes de culture verticaux, Click and Grow propose divers modèles de fermes de cuisine munies de bacs de culture hydroponique et de lampes DEL ajustables. Compact et productif, Click and Grow permet de faire pousser aisément divers légumes-feuilles, des fines herbes et des fraises dans un espace restreint, comme un comptoir de cuisine, par exemple.

Vertikaroma

Photo courtoisie, vertikaroma.com

Inventé et développé au Québec, cet ingénieux système de culture vertical intérieur fonctionne selon les principes de l’aéroponie. Si on l’équipe d’un système d’éclairage artificiel DEL, Vertikaroma permet la culture de végétaux comestibles à l’intérieur, même dans un sous-sol

peu lumineux.