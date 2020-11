PELLETIER, Armand



De Laval, le 23 novembre 2020, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédé Armand Pelletier, époux de madame Huguette Lacroix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils, Sylvain, feu Diane (Raymond), feu Michel (Carole), ses petits-enfants, Patrick, Mélisa, Jonathan, Cynthia, Catherine et Audrey, ses arrière-petits-enfants, Mégane, Samuel, Alexia, William et Noah, son frère Raymond (Nicole), ses beaux-frères Roma (Denise) et Renald (Suzanne) ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC/impliquez-vous/faites-un-donUne cérémonie hommage virtuelle aura lieu le samedi 28 novembre 2020 à 21 h, pour y assister veuillez consulter la page internet de la :