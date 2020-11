Guerriers du barbecue hivernal

Les deux pieds dans la neige, juste assez habillés pour que le froid vous revigore, un thermomètre à viande dans la main et une boisson qui réchauffe dans l’autre, devenez des guerriers du barbecue cet hiver !

Quand l’amour du feu pour cuisiner est plus intense que le froid de l’hiver, il est temps d’allumer son barbecue sous la neige. Inutile d’acheter un appareil tout neuf, mais devancer le magasinage prévu au printemps pourrait s’avérer une bonne idée pour s’initier, bien équipé, à la cuisson au barbecue en saison froide.

Maintenir la chaleur

Qu’il s’agisse d’un appareil au gaz, au charbon ou aux granules, l’isolation de la cuve et du couvercle capturant la chaleur à l’intérieur ainsi que l’entretien facile des grilles (idéalement en acier inoxydable) font partie des critères à observer. Miser avant tout sur un barbecue de qualité est la clé, puisqu’un piètre appareil insatisfaisant pendant l’été ne sera pas plus performant pendant les grands froids.

Même si tous les combustibles conviennent à l’hiver, cette saison accentue toutefois leur consommation. Le charbon et les granules entreposés dans un endroit sec et une bonbonne de propane bien remplie en début de saison amélioreront l’expérience hivernale.

Et si ouvrir constamment le couvercle fait partie des mauvaises habitudes du cuisinier estival, il est important d’y remédier. Selon Alex Turcotte, du blogue projetbbq.com, « le plus gros problème du barbecue d’hiver, c’est la curiosité de celui qui le fait », car la chaleur s’échappera à chaque coup d’œil. L’utilisation d’un thermomètre à affichage instantané ou d’un thermomètre sans fil relié à votre téléphone portable est de mise.

L’emplacement idéal

« La neige sur le barbecue, ce n’est jamais bon », explique Max Lavoie, gourou du barbecue chez BBQ Québec. Si l’appareil n’est pas à l’abri sous un toit, le déneiger souvent évitera l’accumulation de neige et de poids. Et s’il est couvert d’une housse, M. Lavoie privilégie un modèle ventilé, pour que l’humidité puisse s’en échapper.

L’emplacement idéal du barbecue se situe non loin d’un accès à la maison, dans un endroit aéré (éviter l’abri d’auto fermé qui emprisonnerait le monoxyde de carbone), et à l’abri du vent qui pourrait s’y infiltrer. Au besoin, il est possible de fabriquer un pare-vent à l’aide de bois ou d’une bâche, en gardant un espace sécuritaire tout autour du barbecue.

Prendre ses précautions

Nettoyer le barbecue après chaque utilisation permet d’éviter que la cendre, le gras, les morceaux d’aliments s’agrippent aux grilles, puis se transforment en pâte avec l’humidité ambiante, faisant rouiller le barbecue, indique M. Lavoie.

Et puisque le barbecue peut devenir la cachette idéale pour un petit animal, surtout si l’on en fait un usage occasionnel, il est important de s’assurer qu’aucun intrus ne se cache sous les grilles.

Ne pas porter de vêtements amples ni de foulard qui risquent de s’enflammer fait aussi partie des précautions à prendre, tout comme porter des gants conçus pour résister aux flammes.

Patrick Couturier, de Pat BBQ, soulève aussi l’importance de se doter d’un éclairage extérieur ou d’une lampe frontale, car le soleil en hiver se couche bien souvent avant qu’on allume le barbecue.

Qu’est-ce qu’on mange ?

Photo courtoisie

Les cuissons longues sont toujours plus réconfortantes, surtout l’hiver. Poulet rôti, rôti de palette, épaule de porc, brisket, côte de bœuf. « Pour une cuisson longue, comme une épaule de porc qui cuit pendant 12 heures, le barbecue aux granules sera intéressant », indique M. Lavoie, puisqu’il maintiendra une température constante, sans avoir à s’en préoccuper.

On s’imagine très bien humer le parfum d’une sauce à spaghetti qui mijote au barbecue, alors qu’un fort se construit dans la cour ou qu’un concours de sculpture sur neige réunit la famille.

Et puisqu’« en cuisson indirecte, le barbecue est l’équivalent d’un four », soutient M. Turcotte, avec en prime les saveurs fumée, caramélisée et grillée, on peut tout y faire cuire. Même les muffins, les tartes, les gâteaux, les croustades, le pudding chômeur, etc.

Par ailleurs, la température requise pour le fumage à froid est « beaucoup plus facile à contrôler » pendant l’hiver, selon M. Couturier, ajoutant qu’il y a aussi moins de risque que la fumée importune un voisin ayant laissé les fenêtres de sa demeure ouvertes ou son linge sur la corde.

Fêtes sur le gril

Même les repas des Fêtes mijotent sur le barbecue ! Dinde juteuse, asperges enroulées dans du prosciutto, bûche savoureuse, trempette S’mores, huîtres au bacon et fromage fumé, fondant de brie, légumes grillés sont au menu. Et pourquoi ne pas privilégier une pièce de viande entière découpée et servie à la table ?

Ainsi, les festivités commencent tôt et à l’extérieur ! Les enfants jouent dans la neige, pendant que les adultes autour du barbecue dégustent un apéro qui réchauffe en tenant d’alléchants discours.

Pendant ce temps à l’intérieur, le four et la plaque de cuisson restent libres pour faire cuire d’autres plats. Puis à la fin de la soirée, il y aura moins de vaisselle à laver et plus de temps pour continuer les festivités.

Dinde juteuse

Photo courtoisie

INGRÉDIENTS

1 dinde de 4,5 kg (10 lb)

3/4 de tasse d’épices California BBQ Québec

4 c. à soupe d’épices Océan BBQ Québec

1 gros oignon jaune en dés

2 branches de céleri avec les feuilles, hachées

1/2 tasse de raisins de Corinthe

La mie de deux tranches de pain blanc

3 tranches de bacon, cuites et émiettées

2 œufs battus

Pour la marinade :

1 tasse de Grand Marnier

2 tasses de beurre fondu

PRÉPARATION

Mélanger les ingrédients de la marinade dans un bol. À l’aide d’une seringue, injecter la marinade dans les pilons et la poitrine de la dinde. Mélanger les épices Califonia et Océan dans un bol. Enrober uniformément l’intérieur et l’extérieur de la dinde. Dans un autre bol, mélanger l’oignon, le céleri, les raisins secs, la mie de pain, le bacon et les œufs. Farcir la dinde et réfrigérer pendant quatre heures. Préchauffer le barbecue à 350 °F. Mettre la dinde sur la grille. Placer une lèchefrite contenant de l’eau ou du jus de pomme en dessous afin que la chair reste bien juteuse pendant la cuisson. Cuire à chaleur indirecte pendant quatre heures. Augmenter la température à 400 °F et poursuivre la cuisson pendant une heure. La température interne de la dinde doit atteindre 180 °F. Cuire jusqu’à ce que les cuisses se détachent facilement et que la peau soit bien dorée. Arroser la dinde avec le reste de la marinade pendant les 30 dernières minutes de cuisson.

NOTE : D’autres techniques de cuisson sont proposées dans le livre Lavoie du BBQ.

Rôti de palette façon Burnt ends

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Mac'N'Cheese fumé

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Trempette S'mores

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Longe de porc farcie à la saucisse, bacon, orange grillée et chimichurri

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Vos asperges favorites

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.